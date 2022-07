Así le fue a Colombia en los World Games 2022

Con un total de 25 medallas, la delegación tricolor terminó noveno en el medallero de los juegos.

Se cerró el telón de la edición 11 de los World Games 2022 en la ciudad de Birmingham, Alabama, Estados Unidos, donde los deportistas colombianos tuvieron una gran actuación en estas justas al obtener un total de 25 medallas: nueve de oro, diez de plata y seis de bronce.

The first medal winner of #TWG2022! 🥇

Congrats to Geiny Pajaro from Team Colombia! 🥳#MedalMoment #WitnessHistory@OlimpicoCol pic.twitter.com/57MlWXJVHL

— The World Games 2022 Birmingham (@TWG2022) July 8, 2022