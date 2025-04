Millones de residentes en Estados Unidos han tenido en algún momento una moneda de 25 centavos en su bolsillo. Incluso, al dejarla caer podemos diferenciarla del resto por el sonido. Esos detalles convierten a este ejemplar en uno de los más raros, pero cuánto vale en realidad, cuántos tipos existen y como es considerado por los amantes de la numismática.

El ejemplar de 25 centavos fue acuñado entre los años 1932 y 1964, y la unidad de George Washington se creó para rendir homenaje a los 200 aniversario del nacimiento del expresidente. Están compuestas por un 90% de plata, y por tal motivo son muy codiciadas por los coleccionistas.

Breve historia de la moneda de Washington

Este ejemplar de 25 centavos fue la primera moneda conmemorativa en estado de circulación en Estados Unidos. Su historia se remonta hasta 1931, cuando el Departamento de Tesoro decidió honrar el bicentenario del natalicio de George Washington. El diseño estuvo a cargo de John Flanagan, quien se encargó del anverso y reverso. Las primeras unidades se lanzaron en 1932, pero debido a la depresión económica no se continuó con su producción. Ya en 1934 la demanda de la moneda de 25 centavos se reanudó y la Casa de la Moneda continuó utilizando el diseño que se mantiene en actualidad.

Plata pura: el componente deseado por los coleccionistas

Lo más llamativo de estos cuarto de dólar que se acuñaron entre 1932 y 1964 es su contenido. Tiene 90% de plata pura lo que la convierten en objeto de deseo por parte de los coleccionistas y público en general. Las monedas desgastadas en circulación en ciertas ocasiones solo valen la plata que contienen, pero algunas combinaciones de fechas y casas de acuñación elevan de manera exorbitante su precio.

Tipos de moneda de 25 centavos de Washington

Lo cierto es que a continuación te mostraremos los cuartos de dólar de Washington que valen, en diferentes condiciones, mucho más que su valor nominal y el resto de unidades. Hay que tener en cuenta que estos ejemplares suelen ser falsificados constantemente, por lo que se recomienda verificar su autenticidad. Los 25 centavos más raros son:

1932-D : Casa de la Moneda de Denver

: Casa de la Moneda de Denver 1932-S : Casa de la Moneda de San Francisco

: Casa de la Moneda de San Francisco 1950-DD over S

1950-SS over D

Valores y precios de los 25 centavos de Washington

Su pureza en plata y demás condiciones, podrían convertir a un ejemplar de esta moneda en una mina de oro. Todos, posiblemente, tengamos un cuarto de dólar en nuestro bolsillo. Entonces, para intentar ganar muchos dólares más debemos revisar su calidad y estado.

Una moneda de 1932 acuñada en Denver en estado de circulación, puede llegar a tener un valor de 80 dólares y en estado de no circulación alcanza un valor de venta de 950 dólares. Otro ejemplar que puede tener un costo alto es el de 1936-D: una moneda que no haya circulado cuesta alrededor de 500 dólares.

El tipo de moneda 1950 DD over S: en estado de circulación cuesta alrededor de 35 dólares, mientras que uno no circulado puede ser vendida hasta en $350.00. En tanto, el ejemplar 1950 SS over D en no circulación se presenta un costo de venta de hasta 340 dólares.

Los 25 centavos de Washington creados en honor al bicentenario natalicio del expresidente, son monedas que podrían sacarte de algún apuro económico. Revisa en tus bolsillos, pues seguramente tienes alguna de ellas.