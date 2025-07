Si te jubilas en julio y logras cumplir con todos los requisitos, el pago mensual del Seguro Social puede llegar hasta los $5,108. Esta cifra es el tope máximo para quienes trabajaron durante al menos 35 años, cotizando sobre el límite de ingresos cada año y retrasando su jubilación hasta los 70. Es un pago poco común, pero totalmente posible para quienes planificaron su retiro con anticipación y constancia.

Este beneficio mensual no se solicita de forma especial. El sistema calcula automáticamente el monto que te corresponde en función de tu historial de ingresos y la edad a la que presentas tu solicitud. La diferencia entre jubilarse a los 62 y a los 70 puede ser de varios miles de dólares al año, por lo que esperar puede tener un impacto importante si puedes permitírtelo.

Así se calcula el pago máximo del Seguro Social para tu jubilación

El pago máximo del Seguro Social se basa en los 35 años de mayores ingresos reportados durante tu vida laboral. Para alcanzar los $5,108 en 2025, debes haber cotizado al máximo permitido cada año, sin interrupciones ni años con ingresos bajos. En 2025, el tope salarial sobre el que se hacen aportes es de $176,100 anuales.

Si no llegaste a 35 años trabajados, el cálculo se completa con ceros, lo que reduce el promedio. Y si solicitaste el retiro antes de tu edad completa, también se aplica una reducción permanente. Por eso, tanto los años trabajados como la edad al jubilarte son claves para acercarte al máximo beneficio posible.

Esto es lo que debes hacer si estás cerca de jubilarte

Si estás próximo a jubilarte y quieres saber cuánto puedes recibir, entra a tu cuenta de “My Social Security” en ssa.gov. Allí verás una estimación personalizada de tu cheque mensual, que cambia según la edad en que elijas retirarte. También puedes corregir datos erróneos o revisar ingresos omitidos, lo que puede mejorar tu pago final.

Esperar hasta los 70 años no es obligatorio, pero si puedes hacerlo, tu beneficio crecerá mes a mes. Incluso si no llegas al máximo de $5,108, podrías recibir mucho más de lo que obtendrías retirándote antes. Entender cómo se calcula tu cheque es clave para tomar una decisión informada y aprovechar al máximo lo que ya has trabajado.