En las últimas semanas, han circulado numerosos rumores en línea sobre un supuesto bono de $600 que se añadiría a los pagos del Seguro Social en julio de 2025. Estas afirmaciones se han difundido ampliamente en plataformas como TikTok y Facebook. Sin embargo, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) no ha realizado ningún anuncio al respecto. Al parecer, la confusión se debe a un malentendido sobre el ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA.

Las publicaciones en redes sociales afirman que la SSA ha aprobado un pago de $600 para todos los beneficiarios del Seguro Social. Según estos rumores, los pagos comenzarían en junio de 2025 y tienen como objetivo contrarrestar el aumento en los costos de vida. Esta información se ha propagado rápidamente, alcanzando a numerosos usuarios en Facebook y TikTok.

Muchos usuarios creen que este pago adicional aparecerá automáticamente en sus cuentas bancarias junto con sus depósitos mensuales regulares. El contenido sugiere que estos cheques de bonificación son nuevos y separados de los ajustes habituales.

La SSA confirma: no existe ningún bono

La Administración del Seguro Social (SSA) no ha emitido ningún comunicado oficial que apruebe un nuevo pago de bono de $600. La administración no ha introducido ningún aumento especial para julio. Actualmente, no existe tal programa en el calendario.

La cifra de $600 parece surgir de una confusión relacionada con el ajuste COLA. El ajuste COLA se calcula cada año y se distribuye en los pagos mensuales. No se envía como un bono único.

¿Qué es el COLA?

El COLA, o Ajuste por Costo de Vida, es un mecanismo diseñado para ayudar a los beneficiarios del Seguro Social a mantenerse al día con la inflación. La SSA realiza este cálculo utilizando datos de inflación del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores de Oficina.

La revisión se lleva a cabo de julio a septiembre de cada año.

La tasa se anuncia en octubre.

El ajuste entra en vigencia a partir de enero del año siguiente.

Para el año 2025, el aumento del COLA es del 2.5%. Si una persona recibe $2,000 en beneficios mensuales, esto representa un incremento de $50 al mes. A lo largo de 12 meses, el aumento total asciende a $600.

El incremento vinculado al COLA ya comenzó en enero de 2025. Desde entonces, los beneficiarios han recibido la cantidad aumentada en sus cheques mensuales. El calendario mencionado en publicaciones en línea no coincide con los cronogramas reales de pago.

No se está enviando dinero adicional en julio. Lo que algunas personas llaman un “bono” es simplemente el aumento total anual debido a la tasa de COLA.

Riesgos de Fraude

Los estafadores han aprovechado esta confusión para engañar a los beneficiarios. A algunas personas se les ha solicitado compartir detalles personales como números del Seguro Social e información de cuentas bancarias. También hay reportes de fraudes dirigidos a identificaciones de Medicare.

La Administración del Seguro Social (SSA) advierte a todos los beneficiarios que no confíen en fuentes no verificadas y eviten compartir datos personales en línea o por teléfono, a menos que estén seguros de la legitimidad del contacto.

¿Qué significa realmente el COLA?

El Ajuste por Costo de Vida (COLA) garantiza que los pagos gubernamentales, como los del Seguro Social, el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), el Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI) y los beneficios de Asuntos de Veteranos (VA), se mantengan al día con la inflación.

Se espera que el aumento de 2025 proporcione un impulso promedio de $47 al mes. En total, esto representa alrededor de $564 al año. Algunas personas con beneficios más altos podrían ver un aumento anual superior a $600. Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios recibirán menos.

Los jubilados también enfrentarán un aumento en las primas de Medicare. El ajuste del COLA podría solo equilibrar los costos crecientes, en lugar de aumentar el ingreso disponible.

Preguntas Frecuentes

¿Habrá un bono de $600 del Seguro Social en julio de 2025?

No, la SSA no ha aprobado ningún bono de $600. La confusión proviene del aumento anual del COLA que ya se aplica desde enero.

¿Cómo se aplica el aumento del COLA a los beneficios del Seguro Social?

El aumento del COLA se distribuye mensualmente. Un incremento del 2.5% en 2025 proporciona aproximadamente $47 más por mes para los jubilados promedio.