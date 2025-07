El martes 9 de julio, el Seguro Social enviará los depósitos de jubilación a los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10, como parte del calendario regular de pagos del SSA. En esa fecha, algunos recibirán el cheque máximo de $5,108, si cumplen con los requisitos.

Este monto corresponde al beneficio más alto posible para quienes se jubilaron a los 70 años con aportes elevados. No todos reciben esa cifra, pero si estás en ese grupo, tu pago ya está programado y se procesará ese mismo día.

El cheque de jubilación se emite según la fecha de nacimiento del beneficiario

El cronograma del SSA divide los pagos mensuales por fecha de nacimiento. El 9 de julio corresponde a los que nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes, siempre que estén bajo el programa de jubilación y hayan comenzado a recibir beneficios después de mayo de 1997. Quienes cumplen con esas condiciones recibirán el depósito ese martes, directamente en su cuenta bancaria o en la tarjeta Direct Express.

El pago máximo de $5 108 solo se otorga a personas que alcanzaron la edad plena de 70 años y cotizaron durante al menos 35 años con ingresos elevados.

La mayoría de los jubilados recibe una cantidad menor, que varía según el historial laboral y la edad de retiro. Para quienes se jubilaron a los 67, el promedio ronda los $3,822, y si te retiraste a los 62, lo más probable es que estés recibiendo menos de $2,800 al mes.

Puedes verificar si te corresponde ese cheque según tu perfil en línea

Si no estás seguro del monto o la fecha de tu depósito, puedes consultarlo directamente en tu cuenta de my Social Security, donde el SSA detalla tu historial de pagos, próximo depósito y monto exacto. En esa misma plataforma también puedes ver si aplicas para un aumento futuro por Cost-of-Living Adjustment o si hubo algún ajuste en tu beneficio por impuestos o revisiones.

Recuerda que este tipo de pago no es universal. Si estás cerca de los 70 años pero no cotizaste con ingresos altos, no alcanzarás esa cifra. Pero puedes revisar tu récord de trabajo, calcular cuánto te falta para mejorar tu pensión y ver si conviene retrasar tu retiro unos meses más.