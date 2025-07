Si recibes beneficios del Seguro por Incapacidad SSDI y naciste entre el día 1 y el 10 del mes, tu pago mensual correspondiente a julio está programado para llegar el martes 9, según el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA). El depósito directo suele verse reflejado en las cuentas bancarias durante esa misma jornada.

El cheque promedio de los pagos este año se sitúa en $1,537 por beneficiario, aunque el total puede variar en función de tus ingresos anteriores y años cotizados. Si tienes activadas las notificaciones del banco o de la app del SSA, deberías recibir la confirmación del ingreso ese mismo día.

El cheque del SSDI del día 9 es para nacidos entre el 1 y el 10

El calendario de pagos del Seguro Social para personas con discapacidad no cambia: los pagos del SSDI se distribuyen en tres tandas, y la del 9 de julio es la primera del mes. Este depósito corresponde a quienes nacieron del 1 al 10, sin importar el año ni el estado donde vivas.

La SSA suele procesar los pagos 1 o 2 días antes, por lo que en algunos bancos el dinero puede aparecer desde el lunes. En cambio, si no has recibido tu depósito el miércoles 10, es recomendable que revises tu cuenta en línea o te comuniques con la oficina local. No hay cambios anunciados para julio, por lo que se espera total normalidad en los depósitos.

Cheque del SSDI según tus ingresos anteriores

El promedio de $1 ,537 puede aumentar si estás recibiendo beneficios en conjunto con otros familiares, como hijos menores o cónyuge. Además, si en 2024 te aplicaron el ajuste por costo de vida COLA del 3,2 %, ya estás viendo ese incremento en tus depósitos mensuales desde enero.

Para saber si estás recibiendo la cantidad correcta, puedes consultar tu carta de beneficios en la cuenta “my Social Security”. También puedes verificar si te corresponde una revisión futura si tienes ingresos laborales recientes, ya que estos pueden modificar el cálculo en tu historial de trabajo.