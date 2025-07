Si enviaste tu declaración federal de impuestos de forma electrónica en junio, es probable que ya estés recibiendo tu reembolso en los primeros días de julio. El monto promedio ha subido a $2 945, según datos recientes del IRS.

Este aumento se debe a ajustes en las devoluciones emitidas electrónicamente, que suelen procesarse en un plazo de menos de 21 días. El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria indicada al declarar.

El cheque del IRS se emite por orden de recepción y ya incluye ajustes

El IRS está procesando devoluciones electrónicas de junio en orden de llegada, y la mayoría ya está aprobada. Si presentaste tu declaración entre el 1 y el 15, es muy probable que recibas el ingreso esta semana, siempre que no haya errores o verificaciones pendientes.

El reembolso promedio actual es de $2 945, una cifra superior al promedio registrado en los meses anteriores. Esto se debe a deducciones aplicadas de forma automática, como créditos tributarios por hijos o beneficios por ingresos bajos.

El depósito se hace directamente en la cuenta que indicaste al declarar. Si hay problemas con la información bancaria, el IRS enviará un cheque en papel, lo que puede tardar hasta tres semanas más. Por eso es importante revisar si los datos fueron ingresados correctamente.

Verificar el estado del reembolso del IRS en pocos minutos

Para saber si tu reembolso ya fue procesado, entra al portal “Dónde está mi reembolso” en el sitio oficial del IRS. Solo necesitas tu número de Seguro Social, el estado civil indicado en la declaración y el monto exacto solicitado.

Si el sistema muestra que ya fue enviado, verás también la fecha del depósito y si fue electrónico o en papel.

En caso de error o retraso, puedes presentar una consulta directamente desde la plataforma o llamar al número de atención al contribuyente.

Recuerda que si el IRS detecta inconsistencias o necesita más información, puede retener tu reembolso unos días. En ese caso, recibirás una notificación por correo y deberás seguir las instrucciones para liberar el pago. También puedes revisar si aplicas a futuros créditos que aumenten tu devolución en la próxima declaración.

Qué hacer si el cheque del IRS recibido es menor al esperado

Algunos contribuyentes notan que el reembolso depositado es más bajo de lo que calcularon al declarar. Esto puede deberse a deudas pendientes con agencias federales o estatales, como préstamos estudiantiles, manutención atrasada o pagos vencidos de impuestos anteriores.

El IRS está autorizado a aplicar compensaciones automáticas en estos casos.

También puede haber errores al declarar deducciones o créditos, lo que lleva a ajustes por parte de la agencia. Si el monto no coincide y no has recibido explicación, puedes revisar el aviso CP12 en tu cuenta del IRS, donde se detallan las modificaciones aplicadas. Allí sabrás si puedes reclamar una corrección o si el descuento es definitivo.