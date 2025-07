Si recibes el pago mensual de SSI, el próximo depósito está confirmado para el martes 1 de julio. La Administración del Seguro Social ya programó esa fecha para emitir los pagos sin retrasos, como ocurre siempre que el día 1 no cae en fin de semana o festivo.

Este mes se mantienen los montos con el ajuste aplicado a inicios de 2025: $967 para beneficiarios individuales y $1,450 si se trata de una pareja que califica de forma conjunta. Si tienes algún representante que cobra en tu nombre, el monto máximo asignado es de $512.

El depósito del SSI se paga por adelantado el primer día hábil

A diferencia de otros pagos del Seguro Social, el cheque del SSI siempre se paga al inicio del mes y cubre ese mismo mes. En julio, el calendario cae a favor de los beneficiarios, ya que el día 1 es martes y no hay feriados en medio, por lo que no habrá cambios en la fecha habitual.

El depósito se hace directamente en tu cuenta bancaria o en tu tarjeta Direct Express, según la opción que hayas elegido. No es necesario hacer ningún trámite adicional si tus datos están actualizados y no hubo cambios recientes en tu situación económica. Si ves que el dinero no aparece ese día, puedes consultar el historial desde tu cuenta en my Social Security o comunicarte con la línea directa del SSA.

A veces los pagos pueden verse reflejados más tarde según tu banco, pero la emisión se hace desde la madrugada.

El cheque SSI depende de tus ingresos y tu situación personal así que puede cambiar

Aunque el pago máximo federal está fijado en $967 y $1,450, no todos reciben ese monto. El cálculo depende de otros ingresos que puedas tener, ayuda que recibas de familiares, y si pagas o no tu propia vivienda. Por ejemplo, si recibes SNAP o si vives con alguien que te cubre gastos básicos, es posible que el depósito mensual sea menor. También influye si trabajas a tiempo parcial o si declaraste ingresos recientes.

Para saber si estás recibiendo lo que te corresponde, puedes revisar tu desglose de beneficios en el portal oficial. Ahí verás exactamente cómo se calcula tu pago y si hay deducciones aplicadas. Si algo no cuadra, puedes pedir una revisión directamente desde la plataforma o programar una cita telefónica con la SSA.