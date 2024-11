Si siempre has querido tener Walmart Plus, pero no te sientes justificado por pagar $98 al año, tenemos buenas noticias para ti. La gran empresa minorista anunció el pasado 28 de octubre que ofrecería un descuento del 50% en su membresía antes de la temporada navideña, con el objetivo de reducir la brecha con el servicio de suscripción Prime de Amazon.com.

Sí, has leído bien. Por 49 dólares, puedes disfrutar de un año de Walmart Plus. Pero puedes tomarte tu tiempo para pensar si te conviene adquirirlo o no: está disponible desde el 30 de octubre hasta el 2 de diciembre. Eso te da más de 30 días para pensarlo.

Esta iniciativa subraya el esfuerzo de Walmart por competir con Amazon Prime, que cuesta 139 dólares anuales y tiene seis veces más suscriptores. Los datos de Consumer Intelligence Research Partners muestran que Amazon Prime tiene 180 millones de miembros en Estados Unidos, mientras que eMarketer prevé que Walmart Plus alcance los 32 millones de suscriptores a finales de año.

¿Cuáles son todos los beneficios de Walmart Plus que son para ti?

Si tienes dudas sobre Walmart Plus, aquí tienes un desglose de todo lo que incluye la membresía de Walmart:

Entrega urgente, en el mismo día y al día siguiente : los miembros de Walmart Plus pueden pedir alimentos y artículos en línea y recibirlos el mismo día, a menudo en cuestión de horas. En algunos estados, incluso pueden pedir medicamentos con receta y recibirlos en su domicilio. Si está resfriado o su automóvil está en el taller, que le traigan la lista de compras (y los medicamentos) a su domicilio le salvará la vida.

Descuentos en combustible : los miembros pueden ahorrar 10 centavos por galón de gasolina en las estaciones participantes de Walmart, Murphy y Sam’s Club. Si conduce con frecuencia y durante períodos prolongados, estos ahorros se irán acumulando con el tiempo. Con este beneficio, ¿quién quiere cargar combustible en otra estación?

Paramount+ Streaming : la membresía Walmart Plus incluye acceso gratuito a Paramount+ Essential. El servicio de streaming con publicidad tiene una amplia selección de programas de TV, películas, noticias y eventos deportivos en vivo. Normalmente, tendrías que pagar una suscripción mensual de $5,99 ($11,99 si quieres saltarte los anuncios), por lo que tener una membresía Walmart Plus te costará $71,88 al año en Paramount+ Essential.

Mobile Scan & Go : con la aplicación de Walmart, los miembros pueden usar la función Scan & Go para escanear artículos mientras compran en la tienda. Los miembros solo necesitan escanear los códigos de barras mientras compran y colocar sus artículos en el carrito de compras. Luego, empaquetan sus artículos y pagan su compra directamente a través de la aplicación con tarjeta.

Envío gratuito sin mínimo : los miembros obtienen envío gratuito en todos los pedidos en línea, sin necesidad de una compra mínima. A diferencia de los no miembros, que pueden necesitar alcanzar una cierta cantidad para el envío gratuito, los miembros de Walmart Plus pueden realizar pedidos tan pequeños como deseen y aún así recibir el envío gratis.

Ofertas exclusivas y acceso anticipado : Walmart Plus ofrece a sus miembros acceso exclusivo a ofertas, descuentos y acceso anticipado a productos populares, antes de que estén disponibles para el público en general. Si desea asegurarse de obtener ese dispositivo preciado durante el Black Friday, Walmart Plus le brinda la oportunidad de aprovecharlo en las ofertas exclusivas para miembros.

¿Todo lo que has leído no te parece tentador? Con todos estos beneficios, ¿quién no querría hacerse miembro? Y durante las próximas semanas, Walmart Plus costará solo $49 dólares. Sí, 50 % de descuento.