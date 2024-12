Busca en tu bolsillo, cajones e incluso monederos antiguos, porque es posible que con solo una moneda, puedas conseguir la Navidad de tus sueños. Ye s que llega la época más mágica del año. Un momento en el que soñar, disfrutar con los seres queridos y pedir deseos. El ambiente se torna para ello con días de fiesta, adornos, luces y un carácter festivo generalizado, que a todos embauca. Pero, ¿Qué te parece adelantarte a todo ello y contar con el dinero suficiente para hacer tus sueños realidad?

Y es que esto es posible, si cuentas con la moneda correcta. El mundo de la numismático ha evolucionado tanto, que hay multitud de ejemplares por los que los coleccionistas pagarían una buena suma de dinero. Así que tienes varias opciones: Puedes buscar entre los rincones más recónditos de tu casa, puede investigar en internet sobre las más demandadas o comprar algunas con las características idóneas para que se revalorice en unos años. En cualquiera de los casos, lo que sí te va a venir bien es comenzar a conocer las monedas que tienen ya valor.

Moneda con la que podrás ganar más de $1,200

Hay un gran número de personas entendidas en numismática que están dispuestas a pagar una buena suma por solo esta moneda. Por tanto, solo tienes dos trabajos: El primero, averiguar si la tienes. Si es así, no necesitas más, la tienes vendida. Entonces, ¿Cuál sería el segundo trabajo? Organizar ese viaje de Navidad con el que llevas soñando toda tu vida. ¿Quieres conocer Nueva York en Navidad? ¿Quizás disfrutar del clima de Miami? Todo es posible.

Pero, ¿Qué moneda debes buscar? Concretamente, hablamos de la conocida como ‘Union Shield’, una moneda de 2 Cents de Estados Unidos, acuñada en Philadelphia en el año 1864. Una joya por la que se pueden llegar a pagar, hasta 1,260 dólares por cada ejemplar. Sí, solo por una sola pieza. Una suma lo suficientemente buena para irte de viaje por todo lo alto, contando con vuelos, hotel, comida y todos los caprichos navideños que se te antojen.

Si ya has recolectado todas las monedas que tienes en asa, la duda es evidente, ¿Cómo puedes reconocerla? Lo fundamental es conocer el diseño de esta pieza. Así que atento, porque si te fijas en su anverso, encontrarás la leyenda «IN GOD WE TRUST» en la parte de arriba y el año de acuñación, 1864, en la parte de abajo. En cuanto al reverso, la leyenda que rodea a la moneda es «UNITED STATES OF AMERICA», y en el centro se puede leer «2 CENTS». Finalmente, comprueba que esté fabricada en bronce, pese 6.12 gramos y tenga 23 milímetros de diámetro.

No la tengo, pero la quiero

Si crees que hay negocio y tienes un dinero ahorrado, quizás tun interés no sea tanto en venderla, como en comprar esta moneda. Es evidente que si ahora tiene un valor de más de 1,200 dólares, con los años la cuantía que se ofrecerá será mucho mayor. Por tanto, puede ser una gran inversión.

Si quieres saber un lugar donde comprarla con todas las garantías de autenticidad, debes buscar en NumisCorner.com. Este portal web te ofrece lo siguiente:

Artículos valorados y autentificados por dos expertos en numismática.

Reembolso del pedido si una autoridad reconocida pone en duda la autenticidad del artículo.

Certificado de autenticidad firmado y fechado a petición suya.

Autorización de NumisCorner de las principales asociaciones y sociedades de clasificación.

Foto del artículo real – lo que ves es lo que obtienes.

La clasificación opcional está disponible después de añadir la moneda a su cesta.

Todos los objetos de colección valorados en más de 500 € incluyen la clasificación gratuita.

A pesar de las indicaciones para comprar la pieza, es importante resaltar, que ese medio realiza una labor meramente informativa y en ningún caso dedica su trabajo a la compraventa de monedas, ni a comprobar la autentificación de ningún ejemplar.