En algunos Estados ya se están repartiendo los cheques de SNAP desde el día 1 de julio. Recuerda que, aunque existen fechas federales más o menos establecidas, no todos los Estados aplican las mismas. Para muchas familias, esta semana está siendo clave para acceder a hasta $1,750 de beneficios SNAP.

Pero, eso sí, este ingreso no está disponible para todos los solicitantes, ya que se destina solo para familias numerosas de 8 personas en regiones con ajustes por costo de vida como Alaska, Hawái, Guam o las Islas Vírgenes.

Así se aplica el cheque máximo de SNAP este mes

Lo primero es que tengas en cuenta que se trata de un cambio que ya se está aplicando y que supone un cambio realmente importante respecto a los Estados continentales, donde el máximo federal sigue sin cambiar, es decir $1,532 para hogares de 8 personas.

Y es que el COLA se aplica en algunos territorio debido a que tienen un mayor nivel de precios. Así que, de esta manera desde el 1 julio, los pagos SNAP en Alaska, Hawái, Guam y las Islas Vírgenes comenzaron a depositarse con importes superiores a los del resto del país.

Importes de SNAP segun el Estado en que vivas: estos son los mayores

Toma como ejemplo Alaska. Por ejemplo, en este Estado una familia de 8 miembros puede llegar a cobrar la cantidad de $1,756 cuando se vive en un área de COLA alta, mientras que, en el mismo Estado, si vives en una zona de COLA bajo, el máximo se reduce a $1,607.

Más aún, si vives en Alaska en una zona donde no se aplica el COLA pues se aplicará el tope general $1,532.

Pero no pienses que este es el máximo, de hecho en Hawái el límite para las familias de 8 personas es de $1,794. Y, aunque no en esta cantidad, también Guam y las Islas Virgenes tienen cifras superiores a la media. Y no, no se trata de un pago temporal o adicional: es el beneficio mensual base que reciben las familias más numerosas que tienen dificultades para llenar la despensa de su casa. Recuerda que el COLA se marca en octubre y se aplica a partir del siguiente enero y se mantiene durante un año completo.

Cómo saber si tu familia recibe el beneficio SNAP correcto

Sí es posible saber si estás cobrando el cheque de SNAP que te corresponde, pero hay que hacerlo siguiendo una serie de pasos en el que el primer paso es revisar la notificación de elegibilidad que te ha enviado la oficina estatal en el momento de aprobar tu solicitud o renovación.

En ese documento vas a encontrar el detalle del cálculo que se haya hecho en tu caso, y ahí estarán los ingresos, las deducciones y el tamaño de tu hogar.

Aquí es donde, después de comprobar si te corresponde o no ese importe superior dependiendo del COLA de tu área y tratar de entender los motivos, pueden ser porque tengas un nivel de ingresos más elevado al necesario para cobrar el tope o que tu información bancaria y familiar no se haya actualizado.

En ese caso, puedes pedir una revisión o actualizar tu expediente aportando nueva documentación. No olvides que si te mudas dentro del estado o cambias de condado, el COLA puede cambiar, lo que afecta directamente el monto del beneficio. Por eso, si crees que tu depósito no refleja lo que debería, no basta con revisar la tarjeta EBT: es clave revisar el cálculo completo y asegurarte de que tus datos están actualizados.