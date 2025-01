Elegir dónde jubilarse es una de las decisiones más importantes en la vida de cualquier persona. Factores como el coste de la vida, el clima y la calidad de la comunidad son determinantes a la hora de decidir el lugar ideal para pasar los años dorados. En Estados Unidos, el número de personas que alcanzan la edad de jubilación está creciendo rápidamente. Este año, se espera que aproximadamente 4,1 millones de ciudadanos y residentes legales estadounidenses cumplan 65 años en breve, la edad media de jubilación, lo que hace que esta decisión sea aún más relevante.

Un factor clave para muchos es la asequibilidad. La realidad es que muchos estadounidenses sienten que no han ahorrado lo suficiente para la jubilación, por lo que mudarse a un lugar más asequible podría ser una forma eficaz de estirar sus ahorros en esta economía. Con esto en mente, varios estudios han clasificado las mejores y peores ciudades para jubilarse, considerando aspectos como el costo de vida, la calidad del sistema de salud, el clima, la delincuencia y el bienestar general.

Factores claves para elegir tu jubilación en Estados Unidos

Como puede ver, la elección del lugar adecuado para jubilarse depende de varios factores importantes. La asequibilidad es clave, especialmente para quienes sienten que no han ahorrado lo suficiente. Pero además, el clima, la calidad de los servicios de salud, las oportunidades de recreación y la seguridad juegan un papel crucial.

Al final, no existe un único lugar que sea perfecto para todos, por lo que cada uno debe buscar dónde le calienta mejor el sol. Cada persona tiene prioridades y necesidades diferentes. Por ello, es fundamental evaluar todas las opciones y decidir qué es lo más crítico para ti en esta nueva etapa de la vida. No se trata solo de dónde vivir, sino de cómo quieres disfrutar de tus años de jubilación.

Si buscas una jubilación asequible, te invito a seguir leyendo

Si su objetivo es jubilarse sin quedarse sin ahorros, existen algunos lugares en Estados Unidos que le permiten hacerlo sin sacrificar la calidad de vida. Se analizaron más de 180 ciudades de todo el país, comparando todo, desde los costos de vida y los impuestos locales hasta las oportunidades de recreación y atención médica, para encontrar los destinos ideales para los jubilados que desean aprovechar al máximo sus ahorros.

Si bien no es de extrañar que Florida sea un destino popular entre los jubilados, algunas de las ciudades que se destacan en las listas de 2024 no son tan conocidas. Orlando, por ejemplo, encabeza muchas listas como la mejor ciudad para jubilarse, pero no está sola en la clasificación. Otras tres ciudades de Florida también se encuentran entre los primeros puestos: Fort Lauderdale, Tampa y Miami.

Por qué la región sur es número uno en jubilación en los Estados Unidos

Orlando es mucho más que parques temáticos y turistas. Esta ciudad ofrece una combinación única de beneficios que la convierten en un paraíso para los jubilados. Para empezar, Florida no tiene impuesto estatal sobre la renta, lo que significa que los jubilados pueden disfrutar de sus ingresos sin esa carga añadida. Además, no hay impuestos sobre el patrimonio ni sobre la herencia, lo que supone un gran alivio para quienes quieren dejar algo a sus seres queridos.

En materia de salud, Orlando destaca por contar con algunos de los mejores hospitales geriátricos del país, lo que garantiza una atención médica de calidad. De hecho, la ciudad ocupa el primer puesto en atención médica domiciliaria. También hay multitud de actividades recreativas para mantenerse activo y entretenido: desde pesca hasta galerías de arte y oportunidades de voluntariado.

¿Quieres una opción cosmopolita? La jubilación en Miami es una vida vibrante

Miami, que ocupa el segundo puesto, es otro de los destinos favoritos de los jubilados. La ciudad es reconocida por su vida cultural y su oferta recreativa. Miami es la undécima ciudad con más centros de recreación y servicios para personas mayores y la quinta con más museos. Además, es una de las ciudades más transitables del país y cuenta con un sistema de transporte público accesible, lo que supone una gran ventaja para quienes prefieren no conducir.

Desde el punto de vista financiero, Miami también es atractiva. Como toda Florida, no impone impuestos sobre la renta, el patrimonio ni la herencia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de sus ingresos de jubilación sin grandes cargas impositivas. Además de esto, la ciudad ofrece un ambiente multicultural y una amplia variedad de opciones gastronómicas y de entretenimiento.

¿Quieres un lugar frío, pero acogedor? Minneapolis es la mejor opción

Es posible que Minneapolis no sea el primer lugar en el que piensas cuando piensas en dónde retirarte, pero esta ciudad sorprende al ocupar el tercer lugar en la lista de 2024. A pesar de su clima más frío, Minneapolis ofrece un mercado laboral amigable para los empleados adultos mayores. Esto es ideal para quienes desean mantenerse ocupados o ganar un poco de dinero extra en la jubilación.

Minneapolis también cuenta con un excelente sistema de salud, con numerosos asilos de ancianos y médicos especializados en geriatría. Además, se considera una de las ciudades más hospitalarias y acogedoras del país, lo que significa que los jubilados se sienten bienvenidos y apoyados por la comunidad. En resumen, aunque Minneapolis sea un lugar frío, su cálido ambiente comunitario lo compensa.