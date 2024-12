El Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) otorga pagos mensuales a personas que tienen una incapacidad que detiene o limita su capacidad para trabajar o en algunos casos, a ciertos miembros de su familia. No obstante, para que la Administración del Seguro Social (SSA) le conceda este cheque, el trabajador debe cumplir con dos objetivos: Por un lado, tener algún tipo de incapacidad, por otro, tener los suficientes años trabajados para calificar y haber pagado los impuestos del Seguro Social durante dichos años.

En algunos casos, la edad de los trabajadores que tienen una incapacidad les permite acceder de igual modo a la jubilación. De este modo, se convierten en jubilados del SSDI. Cabe recordar, que en Estados Unidos una persona puede retirarse y dejar su actividad profesional habitual en tres franjas de edad. En primer lugar, a los 62 años, aunque con una penalización económica; en segundo lugar, entre los 66 y los 67 años; y en tercer lugar, a los 70 años para quienes quieren aumentar la cuantía de su pago mensual.

Cambios para el nuevo año

Existen dos variables que todo jubilado del SSDI debe tener en cuenta. Y es que ningún trabajador que se retire tiene por qué cobrar el mismo día, ni recibir el mismo importe económico. La Administración del Seguro Social (SSA) otorga una u otra cantidad en base a criterios como la edad a la que el trabajador decide retirarse, y el tiempo trabajado y por tanto, cotizado al sistema estadounidense. En este sentido, en este 2024 los pagos oscilan desde:

El pago máximo establecido en los 3,822 dólares al mes.

Pago medio establecido en los 1,542 dólares al mes.

Sin embargo, estas cantidades tienen los días contados. Concretamente, has que llegue el nuevo año 2025. El motivo es que debido al Ajuste por Costo de Vida o COLA, la cuantía de las pensiones aumentarán con el nuevo año. Cabe recordar, que el COLA ha establecido un incremento del 2.5 por ciento que se verá reflejado en las pensiones. No obstante, se trata de una medida establecida por el Gobierno federal con objeto de que los beneficiarios no pierdan nivel adquisitivo a causa del encarecimiento de los gastos básicos para vivir.

Días de pago para los jubilados del SSDI antes de 2025

Algunos de los jubilados del SSDI ya han recibido un primer pago en este mes de diciembre. Este se llevó a cabo el pasado 3 de diciembre, y se ingresó a los beneficiarios que accedieron a la jubilación antes del mes de mayo del año 1997. Sin embargo, aún quedan otras tres fechas de pago antes de que llegue el 2025. Estas son el 11, 18 y 24 de diciembre.

Cabe recordar, que los jubilados que no accedieron a esta posición antes de mayo de 1997 tienen como fechas de pago establecidas los segundos, terceros y cuartos miércoles de cada mes. Esto significaría que en diciembre, los días de pago debían ser el 11, 18 y 25 de diciembre. Sin embargo, debido a que el 25 de diciembre es festivo federal, el pago se adelanta al anterior día lectivo que es el martes 24 de diciembre.

En cuanto a quiénes cobran en cada momento, el calendario de diciembre y por tanto, antes de que llegue 2025, para los jubilados del SSDI, queda de la siguiente manera: