En octubre, el IRS anunció sus aumentos en los tramos impositivos federales sobre la renta para 2025, así como aumentos en las deducciones estándar. Los tramos impositivos federales sobre la renta se refieren al impuesto que usted paga al gobierno federal. Se trata de un porcentaje de sus ingresos en el que usted cae en una capa particular llamada tramo impositivo según su ingreso anual. A medida que estos aumenten, usted puede caer en un tramo impositivo alto, lo que significa que el porcentaje de sus ingresos que debe al gobierno federal aumenta.

Todos los estadounidenses, sin importar dónde vivan, deben pagar el impuesto federal sobre la renta si ganan un ingreso anual lo suficientemente alto como para estar dentro del primer tramo impositivo federal y más allá. Esto también incluye a todos los estadounidenses que tienen su domicilio en un país extranjero o que viven en los EE. UU., pero están empleados por un empleador internacional.

En resumen, si usted es estadounidense y está empleado, está obligado a pagar el impuesto federal sobre la renta. La tasa del impuesto federal sobre la renta es progresiva, lo que significa que cuanto más dinero gane, mayor será el porcentaje de sus ingresos que deberá pagar.

¿Qué estados no tienen impuestos estatales sobre la renta?

El impuesto estatal sobre la renta varía según el lugar donde vivas, es decir, contribuye al funcionamiento y la financiación de cada estado. Muchos de estados lugares son similares al sistema de impuesto sobre la renta federal, en el que se utiliza un sistema progresivo, mientras que otros emplean una tasa fija. Esto significa que, independientemente de la cantidad de ingresos que ganes, pagarás impuestos a la misma tasa. Esta es una buena noticia para las personas que comienzan a ganar más dinero y no quieren pagar más de sus ingresos en impuestos.

Algunos estados no tienen impuestos estatales, como Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. Algunos de estos estados albergan a una gran cantidad de jubilados por este motivo. New Hampshire no tiene impuesto estatal sobre la renta, pero grava a las personas físicas sobre los ingresos provenientes de intereses y dividendos, pero no sobre los ingresos obtenidos por salarios y sueldos. Sin embargo, este impuesto se eliminará gradualmente para el año 2025.

¿Cuáles son los cambios significativos del impuesto sobre la renta Federal en 2018?

En 2018 se aprobó la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos (TCJA). Esta ley cambió significativamente la estructura de los tramos impositivos federales sobre la renta. Fue la mayor reforma del código tributario en tres décadas y creó una tasa impositiva corporativa única y fija del 21%. Sin embargo, la mayoría de los beneficios que se promulgaron en la legislación expirarán en 2025.

La ley mantuvo los siete tramos impositivos, pero modificó las tasas de interés. La tasa máxima bajó del 39,6% al 37%, mientras que la del 33% bajó al 32%, la del 28% al 24%, la del 25% al ​​22% y la del 15% al ​​12%. La del tramo más bajo se mantuvo en el 10% y la del 35% no sufrió cambios. Esta estructura se ha mantenido igual para los tramos impositivos federales sobre la renta de 2025.

Cada año, el IRS anuncia cambios en los umbrales de los siete tramos para mantenerse al día con las tasas de inflación. Esto se hace para garantizar que no se produzca un “aumento progresivo de los tramos”.