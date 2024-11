El pago del Seguro Social que reciben las personas que están jubiladas, está confeccionado de tal modo, que ofrezcan a su beneficiario un sustento económico con el que mantener el nivel adquisitivo que tenía cuando estaba trabajando. Cabe recordar, que un jubilado es una personas que pone fin a su vida laboral porque cumple los requisitos para hacerlo y recibir un pago mensual del Seguro Social. No obstante, el importe de esta cuantía no es el mismo para todo el mundo.

El Seguro Social establece una cuantía concreta a cada persona, en base a factores como la edad a la que ha decidido retirarse, los años que ha estado en activo y por tanto, cotizando, y los ingresos que tuviese cuando trabajaba. Sin embargo, a la cantidad que resulte al calcular todos los criterios, debe sumarse el hecho de que en algunos casos, debe pagarse impuestos sobre estos ingresos. La buena noticia es que esto no ocurre así en todos los estados.

Estados que no gravan sobre la renta

El tema de los impuestos en Estados Unidos puede ser algo complicado de entender, pues no todos los estados cuentan con la misma política fiscal. Es por ello, que dependiendo de donde vivas, tendrás que hacer frente a unos tributos u otros. Esto es especialmente significativo a la hora de gravar las rentas, o los pagos del Seguro Social.

En algunos estados, no existen impuestos que pagar sobre la renta que percibe una persona. Esto significa, que tampoco existen con el pago por jubilación del Seguro Social. Con este criterio, son 9 los estados en el país:

Alaska.

Florida.

Nevada.

New Hampshire

Dakota del Sur.

Tennessee

Texas.

Washington.

Wyoming.

Existen algunas puntualizaciones importantes sobre algunos de los estados, como por ejemplo, en el caso de New Hampshire. Tal y como explican desde ‘Yahoo Finance’, este estado no tiene un impuesto estatal sobre la renta, pero sí cobra impuestos sobre los dividendos y los intereses. «La buena noticia para los jubilados es que no pagarán esos impuestos sobre los dividendos y los ingresos por intereses dentro de una IRA o 401(k)», exponen. No obstante, está previsto que se vayan eliminando estos impuestos a partir de 2024.

Estados que gravan los ingresos, pero no los ingresos de jubilación

A parte de los 9 estados señalados anteriormente, el resto de estados sí gravan la renta de las personas. Pero aún hay 4 estados en los que los jubilados tienen a salvo de impuestos su pago del Seguro Social. Pues en estos 4, no gravan los ingresos de la jubilación: