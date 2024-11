Elon Musk ya ha lanzado su primer propósito a los ciudadanos de Estados Unidos asegurando que están ya trabajando para garantizar que cada dólar de los impuestos de los ciudadanos se invierte de la mejor manera. Lo ha hecho mediante la cuenta de X (Antiguo Twitter) del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), del que ha sido recientemente nombrado director junto al empresario Vivek Ramaswamy. Un cargo al que parecía ya aspirar a tenor de las múltiples declaraciones al respecto que ha lanzado en estos últimos años.

«Esto hará temblar el sistema y a todos los implicados en el despilfarro gubernamental, que son muchos», fueron las primeras palabras del hombre más rico del mundo tras el anuncio de su nombramiento por parte de Donald Trump. Un tándem, el que Trump ha formado con estos dos empresarios, cuyos objetivos ya se comparan con el Proyecto Manhattan, plan mediante el que Estados Unidos creó la bomba atómica. En cualquier caso es conseguir que el Gobierno funciones como una empresa, es la que son manifiestamente expertos. Habrá que esperar para ver si esto es posible.

Invertir de la mejor manera cada dólar del impuesto de los ciudadanos, es la primera misiva lanzada desde el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que ahora co-dirige Elon Musk. Un cargo que Trump anunció mediante un comunicado en el que señalaba que «el Gran Elon Musk, en colaboración con el patriota estadounidense Vivek Ramaswamy, dirigirá el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)», despejando así todas las dudas sobre qué cargo le daría a Musk tras haber sido uno de sus incondicionales durante la campaña.

Working overtime to ensure your tax dollars will be spent wisely!

— Department of Government Efficiency (@DOGE) November 13, 2024