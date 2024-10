¿Alguna vez has recibido un mensaje de texto de la nada en el que me ofrecían ayuda para pagar esos molestos «impuestos atrasados»? Muchas personas suelen borrarlo rápidamente, habiendo que no tenía ninguna deuda tributaria pendiente sobre mi cabeza.

Pero al reconocer que muchas personas están profundamente endeudadas con impuestos, los estafadores están una vez más impulsando agresivamente declaraciones falsas para resolver todos sus problemas fiscales por «unos centavos por dólar».

Como se sabe, el pasado 15 de octubre fue la fecha límite para presentar sus declaraciones de impuestos de 2023. Y sí, algunos están recibiendo nuevamente avisos sobre su deuda tributaria de 2024.

¿Quiere conformarse con menos con el IRS?

Si se está ahogando en deudas tributarias, es posible que se sienta tentado por un mensaje de texto que le pregunte si desea llegar a un acuerdo con el IRS por menos.

Sin embargo, el Servicio de Impuestos Internos advierte que están apareciendo nuevamente «fábricas» inescrupulosas que comercializan afirmaciones falsas de acuerdos fiscales garantizados. Es posible que vea un anuncio o reciba un mensaje de texto.

Según las alertas del IRS, las ofertas de alto costo en las que se comprometen los contribuyentes engañan agresivamente a los contribuyentes para que piensen que sus deudas tributarias pueden desaparecer. Estas estafas a menudo hacen referencia a un programa de «Nuevo comienzo».

La Oferta de Compromiso es un programa legítimo que ofrece el IRS para saldar una deuda tributaria por una cantidad menor al monto total adeudado, pero es una opción que no funciona para todos. Es un último recurso.

En primer lugar, deberá comprobar si puede pagar la cantidad total que debe con un plan de pago del IRS. Visite IRS.gov/paymentplan para ver cómo elaborar un posible acuerdo de pago en cuotas u otro plan para pagar su saldo a lo largo del tiempo.

Cuidado con las falsas promesas

Incluso si recibe un mensaje de texto prometiendo liquidar su deuda tributaria, no tiene garantía de poder liquidarla. Si no duda en trabajar con un promotor externo, podría tener que pagar miles de dólares en honorarios por algo que tal vez nunca reciba. Y no recibirá un reembolso por ese dinero. Algunos de los que prometen «garantías de devolución de dinero» no cumplen.

Algunos organismos de defensa del consumidor advierten de que la letra pequeña de algunos contratos con empresas de desgravación fiscal puede diferir mucho de lo que le prometen por teléfono. Puede que esté convencido de que solo le cobrarán una tarifa inicial, pero el contrato puede obligarlo a pagar más tarifas si necesita más servicios.

Otro consejo importante: el IRS normalmente no aceptará una oferta de transacción si puede pagar su deuda tributaria en su totalidad mediante un acuerdo de pago en cuotas o deshaciéndose del capital que ha acumulado en otros activos. Se pueden considerar algunos ajustes o exclusiones relativamente menores de sus activos mientras el IRS investiga la oferta.

¿Más deudas puede desencadenar más estafas?

¿Por qué podríamos estar recibiendo este tipo de mensajes ahora? Es posible que más personas estén preocupadas por sus deudas, incluidas sus facturas de impuestos.

Un contador público como George Smith dijo que muchas personas se sorprendieron al recibir un aviso del IRS en 2024 después de que se suspendieran algunos esfuerzos de cobro durante la pandemia.

Este año, el IRS reanudó los recordatorios automáticos y proporcionó una actualización sobre el saldo pendiente y las opciones para resolver la deuda. Los contribuyentes que reciben una carta de recordatorio del IRS no quieren simplemente dejarla de lado. Es mejor informarle a su preparador de impuestos lo antes posible.