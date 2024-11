Con la llegada del otoño en Estados Unidos, el cambio de hora es inminente. Este domingo 3 de noviembre dará la bienvenida al horario de invierno y deberás atrasar tu reloj por una hora. Aunque millones en Texas se oponen, la decisión de eliminar el cambio de horario no pasa por el estado sino por el Congreso de USA.

Una encuesta realizada a 1000 residentes de Texas por el proveedor de electricidad de Forth-Worth, Utilities Now, una mayoría del 70% del estado apoyarían las medidas del gobierno local para decir adiós al horario de verano. Esta idea ya se presentó a través de varios legisladores de Texas, pero aún el Congreso no se decide a legislar.

¿Cuándo acaba el horario de verano en Texas?

El fin del horario de verano y cambio de hora en Texas se llevará a cabo a las 2 a.m. del domingo 3 noviembre de 2024. En ese momento, los relojes digitales se retrasarán una hora, volviendo a la 1 a.m. Dispositivos como teléfonos inteligentes, tablets, laptops y computadoras se actualizarán automáticamente, recuerda ajustar manualmente los relojes y demás aparatos, como microondas, radios, etc.

¿Cuánto afecta el cambio de hora en Texas?

Encuestas realizadas por Utilities Now arroja que el retraso de una hora podría causar un impacto en el bienestar mental de los ciudadanos de Texas. El estudio muestra que el 46% de las personas indicó que el cambio afectaría su estado de ánimo general, el 39% dijo que empeoraría su salud mental y el 53% aseguró que la calidad de sueño estaría afectada por el cambio.

Mientras que muy pocos se muestran optimistas, pues algunos encuestados aseguran que no tendría ningún impacto en su hora de trabajo. El 10% añade que mejoraría sus tiempos en su centro de labores y el 12 por ciento que aumentaría su productividad.