Parece que todo aquello del cheque de estímulo quedó atrás, ¿verdad? Como algo de otro tiempo. Pero no. Aún hay sitios en Estados Unidos donde esa ayuda sigue funcionando, donde no se ha apagado del todo. No hablamos de programas federales ni de decisiones desde la Casa Blanca. Es algo más local, más cercano. Pero está ocurriendo. Y quien esté en el lugar adecuado, puede recibir un ingreso que, a día de hoy, se agradece más que nunca.

Todo esto tiene su raíz en algo bastante evidente: la ayuda nacional se ha quedado corta. Los precios han subido, la vida se ha encarecido y los sueldos no siempre acompañan. Así que, ante la falta de movimientos desde arriba, algunos gobiernos estatales han decidido actuar por su cuenta. Algunos. No todos, está claro. Pero los que lo han hecho, lo están haciendo de verdad, con dinero real, no con discursos.

Primer cheque de estímulo confirmado

El caso de Alaska es curioso, porque no es nuevo. No responde a una crisis puntual ni a una medida improvisada. Allí existe desde hace años un sistema que reparte parte del dinero del petróleo entre quienes viven en el estado. Así, tal cual. Cada residente recibe una cantidad que este año ronda los $1,700 . Es un pago anual, automático si cumples ciertos requisitos. Pero no todo el mundo lo sabe o se acuerda de solicitarlo a tiempo.

Para poder acceder a este cheque hay que haber vivido todo el año anterior en Alaska, sin interrupciones. No vale con haberse mudado hace poco. Y hay que cumplir con ciertos requisitos básicos, como no haber cometido delitos que anulen el derecho a cobrarlo. Si se cumplen las condiciones, los pagos ya están en marcha.

Algunos ya lo han cobrado, otros lo harán más adelante, según el orden en el que se tramitaron las solicitudes. Así que, si aún no has mirado si te corresponde, no estaría de más echarle un vistazo.

El segundo cheque de estímulo confirmado

Lo de Sacramento es otro tipo de ayuda. No es un cheque único, sino algo más regular. Más parecido a un ingreso mensual. El programa se llama Sacramento Family First, y fue pensado como una prueba, un experimento a pequeña escala. Se eligieron 200 familias y se les están pagando 725 dólares cada mes durante un año. El programa comenzó en diciembre del año pasado y terminará en noviembre de este.

No todos pudieron participar, claro. Había que cumplir ciertas condiciones: vivir en Sacramento, tener hijos pequeños y tener ingresos bajos. Una vez dentro, el dinero se entrega sin condiciones sobre cómo gastarlo. No hay que justificar nada. Se confía en que cada familia sabrá qué hacer con ese dinero, porque cada hogar tiene sus propias prioridades. Y hasta ahora, los pagos han seguido llegando puntualmente.

Aun tienes tiempo de solicitar tu cheque de estímulo

Puede parecer que estas ayudas son casos aislados, y en parte lo son. Pero también indican algo más profundo: que hay voluntad, en algunos lugares, de no dejar a la gente atrás. De actuar sin esperar a que se aprueben leyes complicadas ni presupuestos imposibles. Son ayudas pequeñas, sí, pero concretas. Claras. Con fechas. Con cantidades. Con impacto.

Y lo mejor es que, a pesar de estar ya en la mitad del año, aún queda margen. Si vives en alguno de estos lugares y crees que puedes cumplir los requisitos, no lo des por perdido. Todavía es posible acceder a uno de estos cheques de estímulo. Y eso puede marcar una gran diferencia, sobre todo si el bolsillo anda ajustado, como le pasa a muchos.

Quizá tú no puedas acceder, pero tal vez conozcas a alguien que sí. Un amigo, un familiar, un vecino. A veces basta con compartir la información para que a otro le llegue justo lo que necesita. Porque estas oportunidades, aunque parezcan pequeñas, no están ahí todo el tiempo. Y cuando se van, no siempre vuelven.