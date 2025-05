A lo largo del año, el Seguro Social en los Estados Unidos sigue un calendario bastante predecible para enviar los pagos mensuales a los beneficiarios. Sin embargo, de vez en cuando, ese calendario se ve interrumpido por los días festivos o la forma en que caen las fechas en el calendario. Esto es exactamente lo que ocurrirá en mayo de 2025, cuando un grupo específico de jubilados recibirá su cheque antes de lo habitual.

Aunque es un cambio notable, para muchos beneficiarios puede pasar desapercibido. Sin embargo, para aquellos que dependen del dinero del Seguro Social para cubrir sus gastos más inmediatos, recibir su pago anticipadamente puede ser un alivio significativo. Al mismo tiempo, es fundamental comprender a qué grupo perteneces y por qué ocurre este cambio.

Cambio clave en el pago del Seguro Social: jubilados del Grupo 1 cobrarán antes este mayo 2025

En mayo, aquellos que forman parte del Grupo 1 de jubilados, es decir, quienes comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997, verán su depósito mensual el 2 de mayo, que cae en jueves.

Este ajuste en el calendario puede marcar una diferencia importante para quienes planifican su presupuesto mensual en función de sus ingresos del Seguro Social. Mantenerse informado sobre estos cambios es crucial para una mejor gestión de las finanzas personales.

Este mes se presenta una variación respecto a lo habitual, ya que este grupo suele recibir su pago el tercer día laborable del mes. Sin embargo, en esta ocasión, el calendario ha provocado que el depósito se adelante ligeramente.

¿Por qué el pago del grupo 1 se realiza antes en mayo?

Normalmente, los pagos para el grupo 1 del Seguro Social se envían el día 3 de cada mes, a menos que esa fecha caiga en un fin de semana o día festivo. En mayo de 2025, el día 3 será sábado, lo que significa que la Administración del Seguro Social (SSA) enviará el dinero antes, el viernes 2 de mayo.

Ajustes habituales en el calendario de pagos

Este tipo de ajustes no son poco comunes y tienen como objetivo garantizar que los beneficiarios reciban su dinero sin demoras, incluso cuando el día de pago original coincide con un día no laborable. La SSA no realiza depósitos durante los fines de semana o en días festivos federales, por lo que estos cambios de fecha son completamente normales y están previstos en su calendario anual.

Es crucial destacar que este cambio solo afecta al Grupo 1. Todos los demás beneficiarios, es decir, aquellos que comenzaron a recibir sus beneficios de jubilación después de mayo de 1997, seguirán recibiendo sus cheques según el calendario regular de los miércoles basado en su fecha de nacimiento.

Fechas del Seguro Social para los demás grupos en mayo de 2025

Después del pago anticipado para el Grupo 1, los próximos cheques del Seguro Social en mayo se enviarán en las siguientes fechas:

Miércoles, 7 de mayo : para aquellos cuyos cumpleaños caen entre el 1 y el 10 del mes ( grupo 2 ).

: para aquellos cuyos cumpleaños caen entre el 1 y el 10 del mes ( ). Miércoles, 14 de mayo : para los nacidos entre el 11 y el 20 ( grupo 3 ).

: para los nacidos entre el 11 y el 20 ( ). Miércoles, 21 de mayo: para los beneficiarios con cumpleaños entre el 21 y el 31 (grupo 4).

Estos grupos siguen el esquema tradicional de los miércoles y no se ven afectados por ningún ajuste en el calendario este mes.

Si perteneces al grupo 1, recuerda revisar tu cuenta bancaria el 2 de mayo, ya que el dinero debería estar disponible para entonces, aunque esto depende del método de cobro que hayas elegido.