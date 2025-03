Detrás de las siglas SNAP está uno de los apoyos más importantes que existen ahora mismo para quienes pasan por momentos complicados en Estados Unidos. Se trata de una ayuda mensual destinada exclusivamente a la compra de alimentos.

En este 2025, por ejemplo, el programa puede llegar a conceder hasta $768 al mes a una familia de tres miembros. Una cifra nada despreciable, sobre todo cuando la situación económica familiar se vuelve compleja.

Para quién se destina la ayuda de SNAP en Estados Unidos

Lo primero que hay que tener claro es que no es un sistema automático. No funciona con reglas simples tipo “si ganas tanto, te toca tanto”. Hay bastantes factores que influyen. El ingreso mensual, por supuesto. Pero también los gastos, la composición del hogar, el estado donde se vive.

Más aún, aspectos como si hay niños pequeños, personas mayores o discapacitadas cuentan a la hora del cálculo de los pagos de la ayuda. De hecho, todo cuenta a la hora de calcular el importe. Y es justo ahí donde muchas solicitudes se quedan por el camino, por no entender del todo cómo se organiza el programa.

Cómo fubcionan los pagos de la tarjeta SNAP

El dinero del SNAP no se entrega en mano. Tampoco llega a través de un cheque SNAP cada mes, aunque muchas veces a estos pagos los llamamos cheques SNAP.

Lo que hace el gobierno es cargar los fondos en una tarjeta electrónica, que se parece bastante a cualquier tarjeta de débito. Esa tarjeta, por cierto, no sirve para todo. Solo puede utilizarse en tiendas y supermercados que estén autorizados, y exclusivamente para comprar alimentos. Nada de productos de limpieza, ni alcohol, ni tabaco.

Cada estado gestiona esta ayuda a su manera. Aunque las reglas generales vienen marcadas a nivel federal, la realidad es que cada administración local tiene margen para decidir algunos detalles.

Por eso, hay pequeñas diferencias de un sitio a otro. Puede variar el tipo de documentación requerida, los plazos e incluso ciertas condiciones específicas que afectan a la solicitud.

Requisitos y condiciones que hay que cumplir para poder usar SNAP

Antes de aprobar una solicitud, se revisan los ingresos del hogar. Tanto los brutos como los netos. Y aquí entra en juego una cuestión importante: no se trata solo de cuánto dinero entra cada mes, sino también de en qué se va.

El programa contempla una serie de deducciones que pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, gastos de alquiler, de electricidad, de atención médica, o de cuidado infantil. Es decir, una familia que en teoría gana por encima del umbral, puede acabar cumpliendo los requisitos si justifica adecuadamente los gastos esenciales.

Pero, como decíamos antes, no solo se mira el ingreso. También se analizan los recursos. Las cuentas de ahorro, algunos vehículos e incluso otros bienes que no se usan en el día a día. Eso sí, la vivienda principal no se tiene en cuenta.

Así funciona SNAP si hay personas mayores o con incapacidades

Y en los casos en que haya personas mayores de 60 o con alguna incapacidad, los límites son un poco más flexibles. Otro detalle a tener en cuenta es que los adultos sin hijos a su cargo deben cumplir con ciertos requisitos laborales.

En general, tienen que estar trabajando o participando en algún programa de formación. Salvo excepciones, claro. Enfermedades, embarazos o determinadas situaciones personales pueden dejar fuera esa obligación.

Cómo se cálcula tu pago de SNAP

El importe exacto que se recibe no es igual para todos. El programa parte de una lógica muy concreta: se asume que el hogar puede destinar un 30 % de sus ingresos netos a la compra de alimentos. Entonces, se calcula cuánto falta hasta llegar al máximo permitido para ese tipo de familia. Y esa diferencia es la que cubre el SNAP.

Por ejemplo, si una familia de tres tiene ingresos netos de $2.000 al mes, se estima que puede gastar unos 600 en comida.

Si el máximo establecido es de $768, el programa aportaría los $168 restantes. No siempre resulta fácil hacer estos cálculos a mano. Por eso, muchos estados ofrecen herramientas online que permiten hacer una simulación bastante aproximada antes de iniciar la solicitud.

Si estás en esta situación de solicitar SNAP, lo mejor es que revises si tu Estado tiene estas herramientas para ello.

Cómo se hace paso a paso la solicitud de pagos de SNAP

La solicitud se presenta en el estado donde vives. En la mayoría de los casos se puede hacer por internet, aunque también existen opciones presenciales, por teléfono o incluso por correo. Eso varía según cada lugar.

Lo habitual es que te pidan documentos que acrediten los ingresos, los gastos mensuales, el domicilio y la identidad de cada persona del hogar. Una vez enviada la solicitud, se programa una entrevista que puede ser telefónica o presencial.

Esas entrevistas se utilizan para revisar datos, aclarar posibles dudas y, si hace falta, aportar información adicional. El plazo de respuesta suele ser de unas semanas, aunque en ciertos casos se activa un proceso urgente que resuelve la solicitud en menos de una.

Diferencias en los pagos de SNAP entre estados

Aunque SNAP es un programa federal, hay estados que han ido incorporando medidas propias para reforzar la ayuda. Algunos permiten duplicar el valor de los fondos si se usan en mercados locales o en productos frescos.

Otros han relajado los requisitos laborales durante periodos de desempleo masivo. Estas variaciones no siempre se conocen, por lo que, otra vez, si vas a solicitar este tipo de ayuda, es vital que revises a fondo las condiciones de tu Estado para concederlas.