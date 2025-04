Nos hemos acostumbrado a ver cientos de hauls de Shein y Temu realizados por miles de influencers en todas las plataformas. La moda rápida y los precios bajos se han convertido en parte de nuestra rutina. Shein, Temu y los videos de Amazon entraron en nuestras vidas con rapidez, ofreciendo novedad y variedad a precios muy accesibles (y con entregas bastante rápidas). Sin embargo, estas plataformas, que hasta ahora se destacaban por ser económicas, podrían cambiar para siempre. Esto se debe a que el presidente Donald Trump ha cerrado la laguna legal que permitía la llegada de paquetes a Estados Unidos sin pagar impuestos.

Adiós a las compras baratas: EE. UU. elimina exención y afecta a Shein y Temu

Empresas chinas como Shein y Temu aprovechaban una regla conocida como la exención «de minimis», que permitía que cualquier pedido por debajo de $800 ingresara sin pagar impuestos. Ahora, sin este beneficio, el costo de muchos artículos podría aumentar y los envíos podrían tardar más en llegar a nuestros hogares.

Ambas empresas han crecido significativamente gracias a esta excepción, ya que permitía comprar desde ropa hasta dispositivos electrónicos sin tener que pagar impuestos adicionales.

¿Por qué Estados Unidos ha cerrado esta excepción?

Muchos minoristas ya estaban en contra de esta norma, pues sentían que brindaba una ventaja injusta a las tiendas extranjeras. En el Congreso de 2023, se reveló que el 30% de los paquetes que ingresaban al país provenían de China (y, por lo tanto, no pagaban los impuestos correspondientes).

Pero eso no es todo. Para empeorar la situación, Trump también implementó nuevas estrategias comerciales, añadiendo aranceles del 10% a China y del 25% a México y Canadá.

¿Cómo afecta esto a estas empresas?

Sin duda, siendo los reyes de las gangas, esto representa un duro golpe. Juozas Kaziukenas, CEO de Marketplace Pulse, ha confirmado que la eliminación de este arancel fue clave para que estas empresas pudieran ofrecer precios bajos y envíos rápidos. Ahora, con el cambio en la regulación, el margen de ganancia de estas compañías se reducirá y probablemente terminará afectando a los compradores en forma de precios mucho más altos.

Aaron Rubin, CEO de ShipHero, señala que la eliminación de esta exención podría reducir los márgenes de Shein y Temu en 5 puntos porcentuales. Esto es especialmente significativo dado que estas empresas ya operan con márgenes muy bajos, entre el 10% y el 15%.

¿Se verá afectado también Amazon?

Amazon podría experimentar algunos cambios en su servicio Amazon Haul, uno de los principales competidores de Shein y Temu en el segmento de productos ultra económicos. Sin embargo, el impacto en Amazon será menor debido a su estructura más diversificada. Además, en su sitio web es posible encontrar los mismos productos, aunque a precios más elevados.

¿Qué podemos hacer como consumidores?

Debemos encontrar la manera de aprovechar los descuentos dentro de la plataforma o buscar alternativas en otros sitios web que ofrezcan productos similares. Otra opción es comprar en mayores volúmenes para poder reducir los costes de envío. Sin embargo, tendremos que observar cómo se desarrolla todo esto para saber qué opciones tienen los compradores.

Porque, seamos honestos, comprar en uno de estos sitios web es casi un deporte. Nos encanta llenar nuestro carrito de compras con cosas que realmente no necesitamos solo porque son baratas. Pero ahora, todo va a cambiar, y con estos cambios puede que no sea tan rentable comprar ropa a precios tan bajos. ¿Qué nos queda? Buscar alternativas locales, recurrir a Amazon (que probablemente se beneficie de todo esto) o cambiar nuestros hábitos de compra. ¿Realmente necesitamos comprar todo? Por ahora, solo podemos esperar que estas dos empresas tengan un as bajo la manga que nos permita seguir comprando ropa y objetos absurdos sin gastar mucho dinero.