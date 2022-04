Liverpool quiere ir por todo y para ello afrontará un calendario bastante complicado en la FA Cup, Champions League y premier League.

Y es que uno de los temas que más se ha tocado en el entorno del cuadro que dirige Jurgen Klopp es la competencia en la parte ofensiva, donde Luis Díaz entró directamente a competir por un lugar en el once titular ante grandes figuras como Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Diogo Jota.

Sobre esto le preguntaron a Jurgen Klopp en la rueda de prensa previa al clásico ante Manchester United y si la llegada de ‘Lucho’ le genera un poco de presión a Sadio Mané, a quien no se le ha visto bien en los últimos juegos.

“Conozco a Sadio desde hace casi 6 años; nunca ha necesitado competencia para ser la mejor versión de sí mismo. Siempre se ha desempeñado a un nivel increíblemente alto. No creo que traer a Luis Díaz haya afectado cierta parte de su juego. Desempeñarse por el centro también le sienta bien a Mané”, inició Klopp.

Y agregó que “Sadio tuvo algunos problemas físicos desde que regresó de la Copa Africana de Naciones. No pudo usar su inmenso físico en estos días. Antes del partido contra City, pensé que se parecía físicamente al Sadio que conozco y eso es porque fue capaz de hacer su juego.”

