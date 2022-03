Carlos Antonio Vélez habló sobre la actualidad de Luis Díaz en el Liverpool, club con el que ya logró su décimo partido, en donde ya logró su primer título.

Lo hizo en su programa de todas las mañanas: ‘Palabras Mayores’, de Antena 2, y allí habló sobre lo que se viene para la Selección Colombia en Eliminatorias ( Bolvia y Venezuela).

+ El jugador de la Selección Colombia que interesa en Atlético de Madrid y Barcelona

+ Roy Hodgson, DT del Watford, habló del gran momento del ‘Cucho’ Hernández

Además comparó a Luis Díaz con los demás compañeros y habló de los lesionados como Falcao García y James Rodríguez: “¿Será que no quieren volver aquí?”.

“Bolivia no ha ganado ningún partido como visitante. Si no vencemos a estos dos equipos eliminados, pues no mereceos ni el milagro. Con cualquiera, los nuevos, los pechos fríos, con todos, con cualquiera hay que ganar esos dos juegos, no hay excusa. Yo no veo con fuerza para empezar la renovación que el FPC necesita”, inició Vélez.

Y agregó que “ya hay algunos que se caen por lesión, ¿Será que no quieren volver aquí? Uno no puede traer lesionados, aunque aquí sí se han traído a jugadores lesionados”.

Luego citó una columna de opinión de la ‘Revista Panenka’ en donde hablan del momento de Luis Díaz en el Liverpool, la cual leyó durante la mayoría de su programa y finalizó con una frase que no cayó bien en los seguidores de James Rodríguez y el mismo Falcao García.

“Luis Díaz es el único clase mundial que tenemos, los demás, es pura carreta, puro humo. Muy queridos”.

Palabras Mayores 14 de marzo