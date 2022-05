Rio Ferdinand: “Luis Díaz es el fichaje más destacado de la temporada”

Rio Ferdinand no ocultó su pensamiento sobre la contratación de Luis Díaz por parte del Liverpool y lo que ha logrado el colombiano desde su llegada.

Una de las grandes figuras que ha tenido el fútbol inglés habló sobre la importancia del fichaje del delantero colombiano para la Premier League y el equipo dirigido por Jürgen Klopp.

En esta ocasión fue Rio Ferdinand que exaltó las cualidades de Luis Díaz y lo que ha provocado en Liverpool, “es el fichaje más destacado de la temporada para mí”, afirmó el exjugador del Manchester United.

Y es que cuatro goles, tres asistencias y un título con solo tres meses en Anfield, le han dado crédito al futbolista de 25 años que es el colombiano más destacado en las ligas europeas.

Luis Díaz logró compenetrarse con sus compañeros desde el primer momento y a pesar de tener algunos problemas con el idioma, Klopp le ha dado la confianza al delantero y este ha sabido responderle. Aunque no siempre es titular, el jugador está presente para ayudar al equipo y ser una solución para su entrenador, esto lo destacó Ferdinand.

“Luis Díaz, la repercusión que ha tenido en el Liverpool, y sobre todo en la delantera. Decíamos antes de que él llegara, ‘si uno o dos de ellos se lesionan al frente, perderán, la calidad caerá dramáticamente. Ese es el impacto que ha tenido desde que llegó. Simplemente ha sido un soplo de aire fresco. Lo ves jugar, con el balón es brillante, pero su reacción cuando pierden el balón es irreal”, expresó.

Luis Díaz estará disputando la oportunidad de ganar varios títulos con el Liverpool y ser uno de los futbolistas colombianos que ha dejado su huella en el fútbol inglés.

