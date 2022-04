El equipo argentino que quiso a Luis Díaz, ¿por qué no se dio?

En Argentina recordaron el momento en que uno de los equipos más importantes quiso tener en su plantilla al colombiano, Luis Díaz.

Las buenas actuaciones del delantero guajiro siguen dando de qué hablar en el mundo. En Sudamérica salieron a relucir momentos en los que jugador estuvo cerca de llegar a una de las ligas más importantes y además que pasó para que no se diera la negociación.

El Diario Olé habló en una de sus publicaciones del momento en el que Díaz le interesó a River Plate y a Marcelo Gallardo, quienes tenían visto al delantero. Las miradas desde Argentina estuvieron presentes en el momento en que ‘Lucho’ jugaba con el Junior de Barranquilla. El entrenador del equipo ‘Millonario’ lo quería en su plantilla para remplazar al ‘Pity’ Martínez.

“En ella figuraba un nombre resaltado en amarillo, con el seguimiento correspondiente en los renglones de abajo. Era un tal Luis Díaz, un jugador que con el correr de los meses se transformó en una obsesión para el ‘Muñeco’.

+“No es una apuesta, es una realidad”: Carlos Antonio Vélez sobre Luis Díaz

+¿Por qué se vio enojado a Luis Díaz al final del partido frente al Villarreal?

La primera vez que River por medio de sus dirigentes quiso hablar con el equipo ‘Tiburón’ de Luis Díaz, este no hizo caso y no se logró ni siquiera una conversación. “Los colombianos no querían saber nada con dejar ir a su joya. De hecho, la primera oferta la rechazaron.” , afirmó Olé.

A pesar de que la dirigencia quiso cumplir con el “capricho” de Gallardo, no se pudo. El Junior siempre se negó a negociar y más al ver la cifra que ofrecía River Plate por el pase del delantero, que en ese momento era figura del club barranquillero y uno de los goleadores del fútbol colombiano.