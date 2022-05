¡Puede ser otro fin de semana con dos títulos para Luis Díaz!

Sucedió el anterior cuando Luis Díaz hizo parte de la coronación de Liverpool FC en la FA Cup y de la liga portuguesa que inició con FC Porto.

Hoy tiene esa posibilidad nuevamente. Hace parte de los Reds que definen la Premier League enfrentando a Wolverhampton. Si ganan y Manchester City no hace lo mismo ante Aston Villa, habrá un nuevo título para Liverpool en la temporada. ¡El tercero! Y en el caso particular del colombiano, tiene la chance de sumar otro más a la distancia, nuevamente con FC Porto.

¿Por qué Luis Díaz podría ser otra vez campeón con el Porto?

El cuadro portugués define este domingo la Copa de Portugal. Enfrentará a CD Tondela (11:15 a.m.), seguramente con la presencia de Matheus Uribe. El partido será en el estadio Nacional de Jamor (Oeiras) y tiene que ver con el guajiro pese a que no lo jugará y ya no hace parte del plantel.

¿Por qué? Es un jugador que está inscrito en el certamen. Jugó 3 de los 5 partidos que tuvo la escuadra para llegar hasta la final. Estuvo 17 minutos ante Feirense (5-1), 90 contra Benfica (3-0) y 90 contra Vizela (3-1). Logró una asistencia. Solamente se perdió la semifinal ante Sporting Clube y ahora la final. Así que tal cual pasó con la liga, en caso de ser campeón FC Porto será otro título para el palmarés de Luis Díaz. Ya sucedió así con la liga que festejó a la distancia con una videollamada junto a Matheus Uribe.