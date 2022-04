¿Por qué Jota y no Díaz para enfrentar al Manchester City?

Luis Díaz no salió de titular en el importante partido ante Manchester City y en su lugar juega Diogo Jota. ¿Cuáles son las razones?

Mientras se iba acercando el Manchester City-Liverpool, duelo que define gran parte de la Premier Leagu 2o21-22, muchos aumentaban su expectativa sobre una posible titularidad de Luis Fernando Díaz.

Al final Jurgen Klopp tomó una decisión y el colombiano fue al banco, a pesar de marcar un gol en los cuartos de final de UEFA Champions League frente al Benfica, donde fue escogido como figura. En lugar de Lucho entró el portugués Diogo Jota para acompañar a los fijos Mo Salah y Sadio Mané.

