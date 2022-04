¿Juega Luis Díaz? Formaciones del Manchester City-Liverpool

Está todo listo para que Manchester City y Liverpool se enfrenten en un duelo trascendental por la Premier League. ¿Luis Díaz será titular?

Es, muy seguramente, el partido más importante de la temporada de la Premier League. Citizens y Reds , los dominadores y líderes el campeonato, se miden para comenzar a definir quién puede quedarse con el título a final de temporada.

Para este partido, a lo mejor por la experiencia, Jurgen Klopp ha decidido dejar a Díaz en el banco de suplentes. El ataque del visitante irá conformado por Sadio Mané, Mo Salah y Diogo Jota.

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴

Our line-up to face @ManCity this afternoon 👊#MCILIV

— Liverpool FC (@LFC) April 10, 2022