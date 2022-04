Luis Díaz y la posibilidad de algo histórico con Liverpool

Además de su rápida adaptación en el equipo, Luis Díaz sueña con un logro inédito en la historia del Liverpool. ¿Lo logrará?

El periplo de Luis Díaz en Merseyside va de mil maravillas. Tras clasificar a las semifinales de la UEFA Champions League, el colombiano tiene la posibilidad de hacer parte de un logro que sería histórico para el conjunto inglés. Ya ganó la Copa de la Liga, pero va por más.

Los dirigidos por Jurgen Klopp siguen vivos en tres torneos: Premier League, FA Cup y Champions. Pelean codo a codo por el título de liga con el Manchester City, rival que también enfrentarán en las semis de FA Cup. En la Copa de Europa, tendrán que pasar al Villarreal español si quieren jugar la final.

📊 STAT: For the first time in the club’s history, Liverpool have reached the semi-final of the League Cup, FA Cup and European Cup/Champions League in the same season. #awlive [@michael_reid11] pic.twitter.com/wpLz5Dqseb

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 13, 2022