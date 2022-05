Luis Díaz es tendencia mundial tras lo hecho en la tarde del martes con Liverpool en la Champions League. El colombiano, además de marcar gol, condujo a los de Klopp al triunfo y clasificación.

El guajiro ahora espera por Manchester City o Real Madrid, juego que se define este miércoles en el Santiago Bernabéu. Mientras tanto, los medios deportivos más importantes del mundo amanecieron con el colombiano como portada ¡Hermoso!

Diario ‘Mirror Sport’

Puso a Luis Díaz como portada: “Liverpool sobrevive a un gran susto en la primera mitad cuando el súper suplente Luis inspiró una lucha para asegurar el puesto en la final y mantener vivo el sueño”.

‘Liverpool Echo’

Calificación para Luis Díaz: 9 puntos. “Cambió por completo el juego con su habilidad para mantener el balón, su disposición para correr y su amenaza de ataque coronada por un buen gol”.

“Díaz cambia el rumbo en Villarreal para llevar al Liverpool a la final de la Liga de Campeones”.

Luis Díaz turns tide at Villarreal to send Liverpool to Champions League final. Match report by @DaveHytner #UCL https://t.co/YPkblub35i

