Luis Díaz, el colombiano récord en la Champions League

Luis Díaz sigue batiendo récords individuales y a nivel colombiano. El guajiro será titular en la final de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid.

Luis Díaz es la sensación del Liverpool y de nuestro país. Con menos de seis meses en el club inglés, el colombiano ya ha sido titular en las tres finales que ha disputado. Aparte de la Carabao Cup y la FA Cup, las que ganó contra el Chelsea, el guajiro será inicialista contra Real Madrid en Champions League.

Alineaciones confirmadas para la final de la Champions League

Ser titular en una final de la Champions League es un récord para nuestro país. Ningún jugador colombiano había sido inicialista y lo curioso es que solo Juan Guillermo Cuadrado había disputado minutos en el partido decisivo. Díaz romperá ese récord y otro más.

“Luis Díaz representa la magia y el famoso fútbol moderno”

Resulta que, a partir de las 2:00 p. m., cuando Real Madrid y Liverpool den el puntapié en París, Díaz se convertirá en el primer colombiano en disputar todos los partidos en una sola edición de la Champions League. Con Porto jugó toda la fase de grupos y con Liverpool, por su parte, todas las rondas directas.

Here's how we line up for the #UCLfinal

👊🔴

— Liverpool FC (@LFC) May 28, 2022