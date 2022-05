Alineaciones confirmadas para la final de Champions League

Luis Díaz querrá ganar su primera Champions League con el Liverpool, pero Real Madrid llega con esa jerarquía tradicional. Ya hay alineaciones titulares.

Este sábado a las 2:00 p. m., hora colombiana, Real Madrid y Liverpool se medirán en la final de la Champions League 21/22. Stade de France será el escenario para este icónico partido, en el que además habrá un colombiano entre las mayores figuras del compromiso: Luis Díaz, el guajiro.

Para esta fiesta de gala, las alineaciones titulares serán las mejores posibles. Tanto Real Madrid como Liverpool tendrán sus mejores fichas en el campo y, por primera vez en la historia, un colombiano será titular en una final de Champions League. Luis Díaz estará desde el inicio.

Liverpool, el equipo de nuestro colombiano, irá así: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk, Konate, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Thiago, Fabinho; Mohamed Salah, Sadio Mané, Luis Díaz.

