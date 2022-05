Luis Díaz duró 64 minutos en la final de Champions League

Luis Díaz se convirtió en el primer colombiano titular en una final de Champions League. Sin embargo, su noche no fue la mejor y tuvo que ser sustituido.

Luis Díaz no tuvo una buena final de Champions League. Aunque su titularidad prometía espectáculo y jugadas de fantasía, Dani Carvarjal y Federico Valverde le hicieron la vida imposible. La parte emocional pudo haber pesado, incluso en un jugador ya con recorrido y jerarquía. Es la mayor final del fútbol.

Luis Díaz: así fue su primer tiempo contra el Real Madrid

Su primer tiempo fue discreto. Díaz se vio aislado y sus arranques y cambios de ritmo no sirvieron como en otras ocasiones. En la parte física se vio inferior a Carvajal, quien se jugó un partido de 10 puntos contra el colombiano, ya desgastado tras una larga temporada.

65' – Diaz is replaced by Jota in our first change.

[0-1]#UCLfinal

