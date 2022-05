Luis Díaz logró adaptarse al Liverpool y a la plantilla de jugadores desde el primer momento y con el paso de las semanas afianza su compañerismo.

La dificultad de no hablar inglés no ha sido un impedimento para que el delantero de la Selección Colombia puedan entrar en el círculo de sus compañeros. Risas no faltan entre Díaz y los demás jugadores del Liverpool, pues la humildad y el carisma del futbolista ha logrado contagiarse en el club inglés.

Con el paso de las semanas se ve a ‘Lucho’ más acoplado y aunque se adaptó desde el primer momento a los ‘Reds’, se muestra un poco más dueño de un lugar entre el grupo de jugadores y cuerpo técnico.

En la rueda de prensa de este viernes 6 de mayo, Jürgen Klopp confesó quiénes son los jugadores con los que más comparte Luis Díaz en su día a día, “se comunica con todo el mundo sin hablar realmente el idioma. ¡Es muy cercano a Curtis y Harvey y no se tiene idea de cómo hablan!”, afirmó el entrenador.

Curtis Jones: Jugador británico de 21 años que juega como centrocampista en el Liverpool y que hace parte del primer equipo desde la temporada 2018-2019.

Harvey Elliott: Con 19 años es una de la jóvenes promesas de los ‘Reds’ ha estado en tres clubes del fútbol inglés y la actual temporada, es la segunda con el Liverpool, pues volvió al club en 2020. Y a pesar de su corta edad, ya salió campeón del mundo con el equipo.