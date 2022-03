Klopp agradeció a los que ficharon a Luis Díaz: “Buscamos al chico adecuado”

No puede ser mejor el momento de Luis Díaz en Liverpool. Ya disputó sus primeros diez juegos y rebasó con todas la expectativas: dos goles y un título ya suma con los de Anfield.

Más allá de su gran aporte individual, el equipo a mejorado bastante y se acerca al Manchester City en la Premier League y ya aseguraron la clasificación a los cuartos de final de Chamions League.

Ahora, este sábado se medirán ante Arsenal en Londres, en lo que es considerado como un juego de suma importancia que definirá gran parte de la liga inglesa, ya que de ganarlo, los dirigidos por Klopp quedarían a un punto de los ‘citizens’.

Precisamente, en la previa a este juego habló el DT alemán, quien como siempre, se refirió a Luis Díaz de gran manera y cada vez, en público, alaga lo hecho por el colombiano.

“Es una parte integral del equipo. Es bueno. Está bien que hablemos de él, ha estado aquí algunas semanas”, inició.

Y agregó que ha tenido “un comienzo increíblemente bueno, por su edad, por la etapa de su carrera. Aún puede mejorar mucho. Es genial cómo se ha asentado como chico y como jugador”.

Finalizó agradeciendo a los cazatalentos del equipo por el fichaje del guajiro. “Nuestra parte fue que buscamos al chico adecuado”.

