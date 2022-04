Los buenos comentarios para el presente que vive Luis Díaz con el Liverpool no paran, ahora fue el turno para Dirk Kuyt exjugador de los ‘Reds’.

En la previa a uno de los partidos más importantes del fin de semana y de la temporada los elogios para Luis Díaz no terminan por parte de los exjugadores y las figuras que vistieron la camiseta del Liverpool.

El presente que vive en colombiano de 25 años ha sido una sorpresa y esto ha destacados aún más lo logrado por Díaz en el fútbol inglés con los ‘Reds’.

En esta oportunidad fue el momento para Dirk Kuyt el exjugador nacido en Países Bajos que no dudo en expresar sus “celos” por no tener las capacidades del delantero colombiano, “podía correr bastante cuando era jugador, pero debo admitir que estoy celoso de los pulmones de Luis Díaz. Su resistencia es increíble. Parece que está en sus venas presionar, por lo que no sorprende ver por qué se adaptó tan rápido al sistema de Klopp”, afirmó Kuyt para el medio Anfield Watch.

Además la leyenda del Liverpool habló sobre lo que ha logrado Luis Díaz desde su llegada al Liverpool, “Y debes recordar que llegó a Liverpool a mitad de la temporada, no habla el idioma nativo y cayó en un sistema que, comprensiblemente, les ha llevado a otros jugadores un poco de tiempo para familiarizarse”.

