El enojo de Jurgen Klopp con Luis Díaz en al amistoso ante Leipzig

Liverpool hace una exigente pretemporada y en el más reciente juego enfrentó en Alemania al Leipzig, en uno de los compromisos en los que mejor se vio a los de Klopp.

No obstante, uno de los que no la ha podido meter goles en estos juegos amistosos es el colombiano Luis Díaz, quien ha sido titular en varias ocasiones y no ha brillado como se espera que sí lo haga durante la temporada 22/23.

No obstante, según cuenta el ‘Liverpool Echo’, el colombiano causó un enojo de Klopp por una jugada en la que entregó mal el balón y por poco marca el cuadro alemán a través de un contragolpe.

“La pretemporada es un momento para resolver problemas y sacudir el óxido de las actuaciones individuales y colectivas. Eso, sin embargo, no excusa ningún error. Y un pase flojo por dentro de Luis Díaz, poco antes del medio tiempo alejó a Leipzig en un rápido contraataque que finalmente fue sofocado por una combinación de Virgil van Dijk y Andy Robertson. ¿La respuesta de Jurgen Klopp en la línea de banda a la aberración de Díaz? Para exclamar una grosería mientras lanzaba sus manos en el aire. No le digas al jefe del Liverpool que estos partidos no importan”, escribió el medio inglés que cubre la actualidad del Liverpool.

El próximo compromiso amistoso de Liverpool el miércoles 27 de julio a la 1:00 p.m. ante el mismo rival.