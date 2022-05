Real Madrid ganó la decimocuarta Champions League tras vencer en la final al Liverpool 1 – 0. El cuadro español sigue siendo el equipo más ganador del torneo de clubes más importante del mundo.

Al otro lado quedó el conjunto que dirige Jürgen Klopp, el cual, a pesar de no conseguir ‘La Orejona’, hizo una magnífica temporada y quedó a nada de ganarlo todo. Alzó la FA Cup y la Carabao Cup.

Ahora, tras finalizar el semestre en Europa, se empieza a hablar de salidas y fichajes en los ‘Reds’, club que tendría varias novedades de cara a la próxima temporada y uno de los jugadores que tiene más expectante a la afición es el senegalés Sadio Mané, quien dijo que confirmará su futuro una vez haya pasado la final de la Champions League.

Un día después de escuchar el pitazo final, se conoció que su fututo no estaría e Liverpool y que ya tomó una decisión. Así lo informó Fabrizio Romano este domingo. “(Mané) Está listo para una nueva experiencia después de muchos años especiales con los Rojos, se lo confirmarán al club. El FC Bayern es un fuerte contendiente, pero aún está abierto y no está completo, ya que Sadio quería esperar a la final”.

Y agregó que “el Bayern ha sido respetuoso ya que Sadio quería centrarse en la final de la UCL… pero ahora están listos para presionar. La misión del Bayern será adelantarse a otros clubes”.

More on Sadio Mané. Bayern have been respectful as Sadio wanted to focus on UCL final… but now they are ready to push. Bayern mission will be to anticipate other clubs. 🚨🇸🇳 #LFC

It’s 100% sure as reported before: Mané is gonna leave Liverpool, the decision has been made.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022