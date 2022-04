La razón por la que James no jugó en la Champions League de Asía

James Rodríguez no jugó en el debut del Al Rayyan ante el Istikol en la Champions League de Asía y se espera que pueda estar en el próximo juego.

El volante colombiano no estuvo ni en la nómina titular, ni de suplente del Al Rayyan oara enfrentar su primer partido uno de los torneos más importantes del continente asiático.

James Rodríguez no juega hace más de un mes con el equipo de Catar y sus últimos dos juegos fueron con la Selección Colombia enfrentando las últimas jornadas de las Eliminatoria Sudamericana.

La Confederación Asiática había presentado a las estrellas que disputarán el certamen y que han sido reconocidas por sus logros futbolísticos. James había sido uno de estos jugadores.

+“No necesita presentación”: Confederación Asiática sobre James Rodríguez

+Calendario del Mundial de Catar 2022

La razón por la que el colombiano no jugó en el debut fue por una molestia muscular que presenta y que provocó que fuera baja para ese partido, así lo informó el periodista Pipe Sierra. “James Rodríguez no fue tenido en cuenta hoy para el partido de Al Rayyan vs. Istiklol en la fecha 1 de la AFCChampionsLeague por una molestia muscular.”.

🚨 James Rodríguez no fue tenido en cuenta hoy para el partido de #AlRayyan 🇶🇦 vs. #Istiklol 🇹🇯 en la fecha 1 de la #AFCChampionsLeague por una molestia muscular 👀 Esperan que evolucione sin inconvenientes para jugar el lunes, 11 de abril, ante #AlHilal 🇸🇦 pic.twitter.com/vIVVBvJIn4 — Pipe Sierra (@PSierraR) April 8, 2022

Se espera que James pueda estar presente en el partido del próximo lunes 11 de abril cuándo el Al Rayyan enfrente a Al Hilal, por la segunda fecha del campeonato asiático.