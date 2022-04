Costo y beneficio. Luis Díaz, mejor que Jack Grealish

Por lo pronto, es así. Liverpool hizo un esfuerzo económico importante por Luis Díaz, mas no comparable con la inversión del Manchester City en Jack Grealish.

Este último siendo inglés, mudó de ciudad. La adaptación no tendría que ser inconveniente. El problema es otro, algo pasa y desde su llegada al City no se ha ganado aún el puesto de titular. Le han dado minutos, juega partidos, pero no ha sido del todo convincente en un club lleno de variantes ofensivas, donde la competencia interna es fuerte.

Para adquirir a Grealish, quien es un año mayor que Luis Díaz (26 años frente a 25 de Lucho), el Manchester City pagó 117,5 millones de euros, según Transfermarkt.

En estos momentos de la actual temporada, su primera con la camiseta celeste, su coste es de 80 millones. Para él, un plus, ya que a diferencia de Luis Díaz, Jack verá acción en el Mundial de Catar, donde por lo general suelen aumentar sus cotizaciones los jugadores.

¿Luis Díaz es una mejor inversión?

Menos de un semestre en el Liverpool y Luis Díaz tiene un repertorio interesante: 12 partidos por todas las competiciones y 2 goles. Va por su primera final en la FA Cup y está en semifinales de Champions League. Juega más que Grealish.

Liverpool pagó menos de la mitad comparado con lo invertido por el City en Jack. Desembolsó 45 millones de euros y el jugador ha sido tan útil, que más de un club lamenta no haber hecho una mejor oferta en sui momento.