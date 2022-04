Él se las arregla. Así lo tengan muy marcado, saliéndose de la zona donde habitualmente juega, Luis Díaz sacó algunas jugadas de su repertorio contra Manchester City.

Pocas, pero se les tienen. Este compromiso es bastante particular porque el Liverpool goleó 3 – 0 al cierre del primer tiempo. Lucho intervino en la acción del tercer tanto. Raro, tratándose de una semifinal que se haya dado un encuentro tan abierto.

Luis Díaz regaló algunas acciones dignas de admirar. Por ejemplo, dejar dos rivales (Fernandinho y Bernardo Silva) desparramados en la mitad del campo, previo control magistral. Fintas rápidas, muy bien realizadas. Los aplausos que bajan desde las tribunas. ¡Se lució el guajiro!

Otro drible suyo, más clásico, muy conocido porque lo hace habitualmente, es aquel de picar el balón con sutileza, lo suficiente para saltar al rival que lo marca. Luego se escabulle con velocidad. Linda finta.

OH MY GOD LUIS DIAZ STOP THAT NOW pic.twitter.com/OgKYjeH388

— “ (@LivehpooI) April 16, 2022