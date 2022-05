Terminó la temporada 21/22 para Luis Díaz en lo que fue un completo sueño cumplido para el colombiano, donde pasó a ser una de los jugadores con mejores números en el mundo.

Su paso al Liverpool lo catapultó como uno de los jugadores con mayor proyección y es que en tan solo cuatro meses puso alzar dos título y quedó muy cerca de otros dos. El último de ellos fue el de la Champions League, donde fue titular en la derrota 1-0 ante Real Madrid.

+ Carlos Antonio Vélez defendió lo hecho por Luis Díaz en la final de la Champions

Al día siguiente salió a festejar con todo su equipo a las calles de Liverpool, donde exhibieron los dos trofeos que se adjudicaron en la temporada: La Carabao Cup y la FA Cup.

Ahora, este lunes publicó un mensaje en el que mostró lo enamorado que está de Liverpool y los sueños que este le permitió cumplir. Con este marca el comienzo de sus merecidas vacaciones.

El mensaje de Luis Díaz

+ Multitudinaria celebración de Liverpool: ¡Con Luis Díaz a la cabeza!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Fernando Diaz Marulanda (@luisdiaz19_)

“4 de febrero fue el día. Me dieron la bienvenida como uno más de la familia. Desde ese día he soñado despierto, viviendo lo que he deseado toda mi vida”.

“Ahora me han demostrado que los sueños se hacen realidad, déjenme asegurarles que mantenemos el sueño juntos. Así, que con todo lo que queda por ganar, déjalo ser, porque aquí sé que: nunca caminaré solo”, fueron las palabras del guajiro.