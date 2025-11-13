Este jueves 13 de noviembre de 2025 se jugó una nueva edición del Súper Astro Sol, uno de los sorteos más populares de Colombia por su modalidad combinada entre números y signos zodiacales. Ya se ha confirmado el resultado oficial. En esta nota también encontrará información clave sobre los requisitos para reclamar el premio y consejos para cuidar la colilla o billete ganador.

Resultado oficial del Súper Astro Sol del 13 de noviembre

Estos fueron el número y signo ganadores del sorteo:

Número ganador: 1023

Signo zodiacal: Escorpión.

Para ganar el premio mayor, su número de cuatro cifras y el signo zodiacal elegido deben coincidir exactamente, en estricto orden, con el resultado del sorteo oficial transmitido por Canal 1.

La importancia de cuidar su billete del sorteo

En juegos de suerte y azar como el Súper Astro, la colilla o billete es el único soporte válido para reclamar cualquier premio. Por eso, se recomienda:

Guardar la colilla en un lugar seco y seguro.

No doblarla, mojarla ni escribir sobre ella.

Tomar una foto por respaldo, pero no usarla como prueba de propiedad.

Evitar el deterioro del billete es esencial, ya que su mal estado puede invalidarlo al momento de reclamar en los puntos autorizados en Colombia.

Requisitos para reclamar el premio

Para realizar el cobro de un premio del Súper Astro, es indispensable presentar:

La colilla original en buen estado.

Documento de identidad (cédula de ciudadanía).

Acudir a puntos de pago autorizados como Su Red, SuperGIROS o Paga Todo.

En caso de que el premio supere un valor significativo, las autoridades de la lotería pueden coordinar el desembolso directamente a una cuenta bancaria registrada a nombre del ganador, bajo protocolos supervisados por Coljuegos.

La lotería Súper Astro Sol como espejo de la cultura colombiana

Este sorteo no solo entrega premios, también conecta con una identidad colectiva que encuentra en la lotería un espacio para soñar. Las prácticas que lo rodean, aunque diversas y personales, hablan de un país que juega por la esperanza, la espiritualidad y el poder del deseo. Jugar, para muchos, no es solo buscar dinero: es creer que algo bueno puede pasar, que la suerte puede tocar su puerta cualquier día.