El sorteo de la Lotería Caribeña Día correspondiente al miércoles 5 de noviembre de 2025 ya tiene sus resultados oficiales y dejó nuevas emociones entre los jugadores del país. Como cada jornada, miles de apostadores en Colombia siguieron atentamente la transmisión para conocer la combinación ganadora, manteniendo viva la ilusión de llevarse el premio mayor y cambiar su suerte.

Este sorteo, uno de los más populares del territorio nacional, continúa consolidándose como una de las opciones preferidas para quienes disfrutan del chance y la lotería con la esperanza de alcanzar un golpe de fortuna.

Resultado Caribeña Día – Miércoles 5 de noviembre de 2025

Verifica aquí el resultado del sorteo que acaba de publicar la Lotería Caribeña Día, con la combinación ganadora y el número adicional correspondiente a la jornada de este miércoles.

Número Ganador: 2394

Quinta Balota: 5

Los datos han sido confirmados por las autoridades del sorteo, garantizando que el proceso se haya realizado con total transparencia y en cumplimiento de las normas vigentes de los juegos de suerte y azar en el país.

Documentos indispensables para reclamar un premio

Cobrar un premio de lotería en Colombia requiere cumplir con una serie de pasos y presentar la documentación exigida por la ley. El jugador debe portar su documento de identidad original, el billete ganador en físico o comprobante digital (según el canal de compra) y diligenciar el formulario oficial de reclamación.

Es fundamental que el billete no esté deteriorado, alterado o ilegible, ya que cualquier inconsistencia puede invalidar el pago. Además, el trámite debe realizarse dentro del plazo legal de prescripción, que en la mayoría de los casos es de un (1) año contado desde la fecha del sorteo. Todo esto garantiza un proceso seguro y ordenado para quienes resultan ganadores en la Lotería Caribeña Día.

Retención en la fuente y aspectos tributarios del premio

Quienes obtienen un premio de la Lotería Caribeña Día deben saber que las ganancias están sujetas a retención en la fuente, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Colombia. Este descuento automático se aplica antes del desembolso, y el porcentaje varía según el valor del premio y las disposiciones de la DIAN.

La finalidad de este mecanismo es asegurar que los recursos provenientes del juego legal también contribuyan al sistema fiscal y a los programas de salud pública, que son financiados parcialmente con los ingresos generados por las loterías. Por ello, cada apuesta no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una forma de apoyar el desarrollo social y económico del país.