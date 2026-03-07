En medio de la rutina del viernes 6 de marzo, hay un momento que muchos esperan cada semana: el sorteo de la Lotería de Medellín, que esta vez vuelve a poner en juego un premio mayor de 16 mil millones de pesos, una cifra que inevitablemente hace que la imaginación se dispare.

Porque, aceptémoslo, todos hemos hecho ese ejercicio mental alguna vez: ¿qué harías si hoy mismo te ganas la lotería? Pagar deudas, viajar, invertir, cambiar de carro o simplemente vivir con más tranquilidad. El sorteo del 6 de marzo se siguió con esa mezcla de curiosidad, expectativa y esperanza que aparece cada vez que las balotas empiezan a girar.

Resultado y PREMIO MAYOR en la Lotería de Medellín – Sorteo del 6 de Marzo 2026

Este es el lugar en el que puedes consultar el resultado de la Lotería de Medellín del 6 de marzo, con el número ganador del premio mayor y la lista completa de premios secos.

El número ganador del Premio Mayor por 16 MIL MILLONES de pesos de la Lotería de Medellín del 6 de Marzo se conocerá a partir de las 11:00 p.m. (actualizaremos oportunamente).

Si jugaste, este es el momento de revisar tu número; y si no, al menos puedes ver cómo terminó una noche más en la que miles de personas estuvieron pendientes de una sola cosa: que la suerte apareciera justo en su combinación.

Lotería de Medellín: referente en Colombia con certificación ISO 6767

La Lotería de Medellín marcó un precedente en el país al convertirse en la primera lotería en obtener la certificación de la norma ISO 6767, reconocimiento otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Este aval respalda la calidad, transparencia y solidez de los procesos que se desarrollan antes y durante cada sorteo, garantizando que todas las etapas se realicen bajo estándares internacionales orientados a la confiabilidad y la integridad de los resultados.

La certificación valida aspectos fundamentales como el control de los procedimientos, la trazabilidad de cada proceso y la seguridad en el desarrollo de los sorteos. Gracias a este respaldo, se fortalece la confianza de los jugadores y del público en general. Con este logro, la Lotería de Medellín ratifica su compromiso con la transparencia, la mejora continua y la innovación, consolidándose como una de las instituciones más confiables del sector de juegos de suerte y azar en Colombia.