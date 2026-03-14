Este viernes 13 de marzo llega el momento de conocer el resultado oficial del Chontico Noche, uno de los sorteos de chance más seguidos en Colombia. Cada noche, miles de jugadores revisan las cifras ganadoras con la ilusión de que su combinación haya coincidido con el número que define la jornada.

El Chontico Noche se ha convertido en una referencia diaria para quienes disfrutan probar suerte con el chance. Con una mecánica simple basada en cuatro cifras, la expectativa siempre gira alrededor del número ganador del Chontico Noche, un dato que muchos consultan apenas se confirma el resultado del sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Viernes 13 de Marzo 2026

Una forma rápida de comprobar tu jugada y saber cómo terminó esta nueva edición del popular chance nocturno. Acá la tenemos. Resultado del Chontico Noche hoy, viernes 13 de marzo en Colombia.

Número Ganador: 4487

Y la 5ta Balota: 6

Cómo jugar en la lotería Chontico Noche paso a paso

Participar en el Chontico Noche en Colombia es bastante simple. Todo comienza con elegir una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999. Cada jugador decide cómo hacerlo: algunos usan fechas importantes, números con significado personal o cifras que les traen suerte, mientras que otros prefieren la opción automática, en la que el sistema genera el número al azar en segundos.

Una vez elegida la combinación, solo queda registrar la jugada en un punto de venta autorizado o en una plataforma oficial. Con ese paso, el número queda inscrito para participar en el sorteo de esa misma noche. Es un proceso rápido que permite a miles de personas entrar en la expectativa diaria de este popular juego de chance.

El resultado del Chontico Noche se define mediante un mecanismo completamente aleatorio. Durante el sorteo se extraen cuatro balotas numeradas, cuyo orden determina el número ganador. Además, el plan de premios contempla diferentes niveles de aciertos, por lo que también existen pagos por coincidencias parciales, algo que hace el juego más dinámico.

Dónde ver el sorteo del Chontico Noche en vivo

Quienes prefieren seguir el momento del sorteo pueden hacerlo en directo a través de Telepacífico, canal encargado de transmitir la extracción oficial del Chontico Noche cada noche. La emisión permite ver todo el proceso en tiempo real, desde la preparación del sorteo hasta la revelación de las cifras ganadoras.

Si no alcanzas a ver la transmisión, no hay problema. El resultado del Chontico Noche suele publicarse pocos minutos después en los canales digitales del operador, redes sociales oficiales y puntos de venta autorizados. De esta manera, los jugadores pueden consultar rápidamente el número ganador.

Además, diversos portales informativos replican el número ganador del Chontico Noche en Colombia, lo que facilita revisar las cifras desde el celular o cualquier dispositivo. Así, confirmar tu jugada se vuelve un proceso rápido y sencillo, sin importar dónde te encuentres.