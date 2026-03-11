Este miércoles 11 de marzo llega uno de los momentos más esperados por los jugadores del chance: conocer el resultado oficial del Chontico Noche, el sorteo que cada noche despierta expectativa entre miles de personas en Colombia. Con solo cuatro cifras en juego, la combinación ganadora puede convertir una jugada sencilla en una sorpresa que cambie la jornada.

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares por su dinámica simple y su frecuencia diaria. Muchos jugadores revisan rápidamente el número ganador del Chontico Noche apenas se anuncia el resultado, buscando confirmar si su combinación coincidió con la cifra que salió en el sorteo de hoy.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Noche – Miércoles 11 de Marzo 2026

Una forma rápida de comprobar tu jugada y saber cómo terminó este nuevo sorteo del popular chance en Colombia, la tienes acá. Este es el resultado del Chontico Noche del miércoles 11 de marzo.

Número Ganador: 8677

Y la 5ta Balota: 7.

Cuánto cuesta jugar la lotería Chontico Noche en Colombia

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más accesibles en Colombia. La jugada mínima cuesta $600 pesos, lo que permite participar sin necesidad de hacer una gran inversión. Cada persona decide cuánto jugar según su presupuesto, manteniendo una dinámica simple en la que eliges tu número y listo: entras al sorteo sin complicaciones.

Algo que valoran muchos jugadores es que el valor de la jugada del Chontico Noche es claro desde el principio. No hay costos ocultos ni cargos extra, por lo que sabes exactamente cuánto estás pagando. Esa transparencia ha sido clave para que el sorteo siga siendo una opción popular entre quienes disfrutan probar suerte en el chance.

Para jugar con tranquilidad, lo recomendable es hacerlo siempre en puntos de venta autorizados o plataformas digitales certificadas. De esa manera tu número queda registrado correctamente y, si resultas ganador, podrás reclamar el premio sin inconvenientes. Tener claro el costo de la jugada y los canales oficiales también hace parte de una participación responsable.

Chontico Noche: el juego de chance que ya es parte de la rutina de muchos colombianos

En varias ciudades del suroccidente colombiano, el Chontico Noche ya es casi un plan fijo al final del día. Muchas personas esperan el resultado mientras comparten con la familia o comentan el número que jugaron con amigos y vecinos. En lugares como Cali, Palmira, Tuluá o Buenaventura, el sorteo se ha vuelto parte del ritmo cotidiano.

Con el crecimiento de las plataformas digitales, hoy el sorteo Chontico Noche también llega fácilmente a jugadores de todo el país. Desde cualquier ciudad se puede consultar el resultado o realizar una jugada en segundos, manteniendo la esencia del juego que nació en el Valle del Cauca.

Además de la emoción del sorteo, este chance también tiene un impacto positivo. Parte de los recursos que genera se destinan a programas de salud y bienestar social, por lo que cada jugada contribuye de alguna manera al desarrollo de la región. Así, el Chontico Noche no solo mueve ilusión, sino que también aporta al beneficio colectivo.