Ya está disponible el resultado del sorteo Chontico Día del miércoles 17 de septiembre en Colombia y son muchos los jugadores que se apresuran a comprobarlo. Una vez más, la tarde estuvo cargada de emoción y expectativa, con la esperanza de que esos números elegidos se transformaran en la puerta de una buena noticia.

El sorteo Chontico Día del 17 de septiembre hace parte de una tradición diaria que se ha consolidado entre las opciones de chance más seguidas en el país. Su sistema de premios escalonado permite ganar no solo con las cuatro cifras exactas, sino también con coincidencias parciales, lo que aumenta las oportunidades y mantiene viva la emoción en cada jornada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 17 de Septiembre 2025

En este espacio podrás verificar el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, con información clara y confiable para revisar tu número. Si jugaste este miércoles, es el momento perfecto para comprobar tu tiquete y descubrir si eres uno de los afortunados ganadores del día.

Número Ganador: 4170

Y la 5ta Balota: 6

La 5ta Balota en la lotería Chontico Día: una jugada extra con premios mayores

El Chontico Día suma a su tradicional sorteo una modalidad que ha conquistado a muchos jugadores: la 5ta Balota. Esta opción paralela está pensada para quienes buscan más emoción y mejores premios sin alterar la dinámica clásica del juego. Con solo una inversión mínima, los participantes pueden acceder a recompensas que alcanzan hasta 38.000 veces el valor jugado, convirtiéndose en una alternativa con alto potencial de ganancia.

La modalidad ofrece dos caminos. En la opción Combinada, los cinco números elegidos pueden salir en cualquier orden y, si coinciden, el pago corresponde a 100 veces lo jugado. Por su parte, la Quinta Libre da un respiro adicional: si solo aciertas la última cifra del número sorteado, recuperas el dinero invertido. De esta forma, el jugador no solo apunta a un premio grande, sino que también tiene la posibilidad de minimizar pérdidas.

La 5ta Balota del Chontico Día transforma cada jugada en una oportunidad real de alcanzar sumas significativas. Con un ejemplo sencillo: una inversión de $10.000 pesos puede convertirse en más de $300 millones si aciertas el número en orden exacto. Es la manera de vivir el chance con una mezcla de ilusión, estrategia y la posibilidad de celebrar en grande, manteniendo siempre la esencia accesible del juego tradicional.

Lotería Chontico Día: tradición y cercanía en cada sorteo

Más que un simple sorteo, el Chontico Día es parte de la rutina de miles de colombianos, en especial en el Valle del Cauca. Para muchos representa esa dosis diaria de esperanza que se renueva con cada número jugado. Su permanencia y conexión con la gente lo han posicionado como un juego que va más allá del azar, acompañando las emociones de quienes participan día tras día.

La clave de su éxito está en la frecuencia y simplicidad. Con dos sorteos diarios -uno en la tarde y otro en la noche-, ofrece múltiples oportunidades de participar sin tener que esperar semanas, como ocurre con otras loterías. Solo necesitas elegir cuatro cifras, definir tu jugada y esperar el resultado. Además, su sistema de premios contempla coincidencias parciales, lo que multiplica las posibilidades de ganar.

Gracias a esa mezcla de inmediatez, transparencia y accesibilidad, el Chontico Día sigue creciendo y consolidándose como uno de los juegos de chance más cercanos y populares en Colombia. Una tradición que evoluciona con el tiempo, sin perder la esencia que lo hace especial.