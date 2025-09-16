El resultado oficial del sorteo Chontico Día en Colombia del martes 16 de septiembre ya está disponible y miles de jugadores en todo el país están revisando sus jugadas. Cada tarde, este sorteo se convierte en el centro de atención para quienes confían en sus números favoritos con la esperanza de transformar una simple jugada en una gran noticia.

El Chontico Día del 16 de septiembre forma parte de una tradición que se repite a diario y que emociona a los jugadores por la transparencia de su proceso y los premios que ofrece. Su sistema de recompensas, que reconoce tanto aciertos completos como parciales, lo ha consolidado como una de las opciones de chance más seguidas en Colombia. Este martes, una nueva combinación de cifras volvió a generar expectativa en los hogares colombianos.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 16 de Septiembre 2025

En este artículo podrás consultar de manera rápida y confiable el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, junto con la información necesaria para verificar tu jugada. Si participaste en el sorteo de este martes 16 de septiembre, este es el momento de comprobar tu número y descubrir si la suerte te acompañó en esta jornada.

Número Ganador: 2562

Y la 5ta Balota: 0

Más emoción con la 5ta Balota del Chontico Día

Si disfrutas participar en el Chontico Día y buscas ampliar tus oportunidades, la 5ta Balota es una alternativa pensada para ti. Esta modalidad se juega de manera paralela al sorteo principal y, con una inversión mínima de $500 pesos, te da acceso a premios muy atractivos. No sustituye el juego tradicional, pero sí añade una dosis extra de expectativa y diversión.

El mecanismo es muy claro: debes elegir cinco cifras y escoger cómo deseas participar. Con la modalidad Directo, el premio mayor se logra al acertar las cinco cifras en el orden exacto, con la posibilidad de recuperar lo jugado si solo coincides en la última. En la modalidad Combinado, el orden no importa; basta con acertar las cinco cifras para llevarte un pago equivalente a 100 veces tu inversión.

Por su flexibilidad y premios llamativos, la 5ta Balota del Chontico Día se ha posicionado como una de las favoritas entre los jugadores. Es una forma de multiplicar las posibilidades de ganar, respaldada por la legalidad y la confianza que caracteriza a este sorteo diario.

Ganaste en la lotería Chontico Día: qué hacer después

Si tu número fue uno de los premiados en el sorteo del Chontico Día, lo primero es confirmar el resultado en canales oficiales: la página web, las redes sociales de la lotería o los puntos de venta autorizados. Así podrás verificar con seguridad si tu jugada corresponde al premio mayor o a una de las categorías por coincidencias parciales.

Ten en cuenta que existe un plazo legal para reclamar tu premio. Si este tiempo expira, el derecho a cobro se pierde. Por eso, si la suerte estuvo de tu lado, no lo dejes pasar: realiza el proceso de manera oportuna para transformar tu jugada en una ganancia real. El Chontico Día no solo ofrece emoción en cada sorteo, también puede convertirse en la oportunidad de llevarte una buena noticia económica.